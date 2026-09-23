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Conseil de sécurité de l’UE: vers une reconsolidation des élites atlantistes autour de l’Europe?
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Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Pierre-Emmanuel Thomann, docteur en géopolitique, analyse la volonté d’Ursula von der Leyen de créer un Conseil de... 23.09.2026, Sputnik Afrique
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Conseil de sécurité de l’UE: vers une reconsolidation des élites atlantistes autour de l’Europe?
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Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Pierre-Emmanuel Thomann, docteur en géopolitique, analyse la volonté d’Ursula von der Leyen de créer un Conseil de sécurité au sein de l’Union européenne et les implications, que cela pourrait avoir.
Selon Pierre-Emmanuel Thomann, la proposition de la présidente de la Commission européenne "permettrait de coopter les États les plus puissants pour former une oligarchie européenne-atlantiste", ainsi que "de contourner d'éventuels vétos au sein des 27."Cette idée s’inscrit donc dans la volonté d’un renforcement des élites atlantistes, puisque comme le souligne Pierre-Emmanuel Thoman:Le raliement de pays comme le Canada ou l’Ukraine à ce Conseil de sécurité de l’UE s’inscrit dans la logique de lutte contre la multipolarité et, pour Pierre-Emmanuel Thomann:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Conseil de sécurité de l’UE: vers une reconsolidation des élites atlantistes autour de l’Europe?
Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Pierre-Emmanuel Thomann, docteur en géopolitique, analyse la volonté d’Ursula von der Leyen de créer un Conseil de sécurité au sein de l’Union européenne et les implications, que cela pourrait avoir.
Selon Pierre-Emmanuel Thomann, la proposition de la présidente de la Commission européenne "permettrait de coopter les États les plus puissants pour former une oligarchie européenne-atlantiste", ainsi que "de contourner d'éventuels vétos au sein des 27."
Cette idée s’inscrit donc dans la volonté d’un renforcement des élites atlantistes, puisque comme le souligne Pierre-Emmanuel Thoman:
"Lorsqu'elle propose ce conseil de sécurité-défense, c'est en totale synergie avec l'OTAN et les intérêts de Washington. Parce qu'il faut bien voir que depuis la dernière Stratégie de sécurité nationale de Washington, sous la présidence Trump, il y a une nouvelle doctrine qui est la sous-traitance géopolitique des intérêts américains par les Européens. Alors, sous couvert d'autonomie stratégique européenne, en fait, les Européens seraient appelés à soutenir Kiev contre la Russie."
Le raliement de pays comme le Canada ou l’Ukraine à ce Conseil de sécurité de l’UE s’inscrit dans la logique de lutte contre la multipolarité et, pour Pierre-Emmanuel Thomann:
"Ce n'est pas du tout dans l'optique de se détacher des États-Unis. En fait, c'est de maintenir ce projet atlantiste globaliste, malgré Trump, qui d'ailleurs lui-même, on le voit, a énormément de mal à contrer l'état profond américain."
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