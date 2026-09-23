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Conseil de sécurité de l’UE: vers une reconsolidation des élites atlantistes autour de l’Europe?

Conseil de sécurité de l’UE: vers une reconsolidation des élites atlantistes autour de l’Europe?

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Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Pierre-Emmanuel Thomann, docteur en géopolitique, analyse la volonté d’Ursula von der Leyen de créer un Conseil de... 23.09.2026, Sputnik Afrique

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Conseil de sécurité de l’UE: vers une reconsolidation des élites atlantistes autour de l’Europe? Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Pierre-Emmanuel Thomann, docteur en géopolitique, analyse la volonté d’Ursula von der Leyen de créer un Conseil de sécurité au sein de l’Union européenne et les implications, que cela pourrait avoir.

Selon Pierre-Emmanuel Thomann, la proposition de la présidente de la Commission européenne "permettrait de coopter les États les plus puissants pour former une oligarchie européenne-atlantiste", ainsi que "de contourner d'éventuels vétos au sein des 27."Cette idée s’inscrit donc dans la volonté d’un renforcement des élites atlantistes, puisque comme le souligne Pierre-Emmanuel Thoman:Le raliement de pays comme le Canada ou l’Ukraine à ce Conseil de sécurité de l’UE s’inscrit dans la logique de lutte contre la multipolarité et, pour Pierre-Emmanuel Thomann:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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