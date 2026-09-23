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Colonisation numérique en Afrique:qui contrôle les données contrôle-t-il l’avenir du continent ?

Colonisation numérique en Afrique:qui contrôle les données contrôle-t-il l’avenir du continent ?

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Selon le rapport Mobile Economy Africa 2026, en 2025 les technologies et services mobiles ont contribué à environ 240 milliards de dollars à l’économie... 23.09.2026, Sputnik Afrique

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Colonisation numérique en Afrique:qui contrôle les données contrôle-t-il l’avenir du continent ? Sputnik Afrique Selon le rapport Mobile Economy Africa 2026, en 2025 les technologies et services mobiles ont contribué à environ 240 milliards de dollars à l’économie africaine, soit 7,8% du PIB du continent. Environ 63% de la population africaine n’utilisait toujours pas l’Internet mobile, malgré la disponibilité d’une couverture réseau.

Au programme de ce numéro de L’Étendard,une question relative au colonialisme et à la dépendance. Mais ce n’est pas n’importe quel colonialisme. Il s’agit du numérique.L’Afrique peut-elle réellement parler de souveraineté numérique sans maîtriser davantage ses infrastructures, ses données et ses technologies? C’est que nous avons tenté de répondre avec l’aide du panafricaniste, historien indépendant Amzat Boukari-Yabara.Selon lui, la colonisation ne s'arrête pas au numérique mais elle s'élargit jusqu'à la législation.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici

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