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Colonisation numérique en Afrique:qui contrôle les données contrôle-t-il l’avenir du continent ?
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Selon le rapport Mobile Economy Africa 2026, en 2025 les technologies et services mobiles ont contribué à environ 240 milliards de dollars à l’économie... 23.09.2026, Sputnik Afrique
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Colonisation numérique en Afrique:qui contrôle les données contrôle-t-il l’avenir du continent ?
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Selon le rapport Mobile Economy Africa 2026, en 2025 les technologies et services mobiles ont contribué à environ 240 milliards de dollars à l’économie africaine, soit 7,8% du PIB du continent. Environ 63% de la population africaine n’utilisait toujours pas l’Internet mobile, malgré la disponibilité d’une couverture réseau.
Au programme de ce numéro de L’Étendard,une question relative au colonialisme et à la dépendance. Mais ce n’est pas n’importe quel colonialisme. Il s’agit du numérique.L’Afrique peut-elle réellement parler de souveraineté numérique sans maîtriser davantage ses infrastructures, ses données et ses technologies? C’est que nous avons tenté de répondre avec l’aide du panafricaniste, historien indépendant Amzat Boukari-Yabara.Selon lui, la colonisation ne s'arrête pas au numérique mais elle s'élargit jusqu'à la législation.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Colonisation numérique en Afrique:qui contrôle les données contrôle-t-il l’avenir du continent ?
Selon le rapport Mobile Economy Africa 2026, en 2025 les technologies et services mobiles ont contribué à environ 240 milliards de dollars à l’économie africaine, soit 7,8% du PIB du continent. Environ 63% de la population africaine n’utilisait toujours pas l’Internet mobile, malgré la disponibilité d’une couverture réseau.
Au programme de ce numéro de L’Étendard,une question relative au colonialisme et à la dépendance. Mais ce n’est pas n’importe quel colonialisme. Il s’agit du numérique.
L’Afrique peut-elle réellement parler de souveraineté numérique sans maîtriser davantage ses infrastructures, ses données et ses technologies? C’est que nous avons tenté de répondre avec l’aide du panafricaniste, historien indépendant Amzat Boukari-Yabara.
Selon lui, la colonisation ne s'arrête pas au numérique mais elle s'élargit jusqu'à la législation.
“La colonisation numérique s'accompagne d'une colonisation du droit. C'est-à-dire que les pays qui colonisent l'espace numérique imposent également leurs normes juridiques, imposent leurs législations et imposent leur code sur un environnement, un espace qui est virtuel. Il y a une standardisation qui se fait par les dominants sur les dominés”, affirme l’historien au micro de Sputnik Afrique.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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