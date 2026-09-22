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Tchad: après la libération de Succès Masra, vers une vraie réconciliation?

Tchad: après la libération de Succès Masra, vers une vraie réconciliation?

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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Youssouf Abakar Addimi, sociologue et consultant politique d'origine tchadienne, pour analyser la... 22.09.2026, Sputnik Afrique

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Tchad: après la libération de Succès Masra, vers une vraie réconciliation? Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Youssouf Abakar Addimi, sociologue et consultant politique d'origine tchadienne, pour analyser la situation politique au Tchad après la libération de Succès Masra, l'ancien Premier ministre et principal dirigeant de l'opposition.

Le 14 août 2026, Succès Masra a été gracié par le président Mahamat Idriss Déby, après plus d'un an de détention et une peine de 20 ans de prison ferme. Huit autres opposants ont également été libérés. Un geste présenté par les autorités comme une contribution à l'unité et à la réconciliation nationale.Depuis sa sortie de prison, Succès Masra a adopté un ton apaisé, appelant à la réconciliation et à un gouvernement d'unité. Une posture que l'expert analyse comme une stratégie de continuité plutôt que de rupture.Pour Youssouf Abakar Addimi, cette grâce présidentielle s'inscrit dans une dynamique d'apaisement.Sur la question de l'inclusivité, il met en garde contre les raccourcis.Malgré cette ouverture, des défis demeurent. Succès Masra et son parti Les Transformateurs ne siègent pas au cadre permanent du dialogue politique installé en février 2026.À plus long terme, Youssouf Abakar Addimi entrevoit une recomposition du paysage politique autour de deux dynamiques : la consolidation du bloc présidentiel et la recherche, par une opposition fragmentée, de nouvelles formes de coalitions.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

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