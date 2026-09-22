Le module en présentiel du programme SputnikPro a débuté pour des journalistes de 16 pays
© Sputnik . VITALIY BELOUSOVSputnikPro
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Le module en présentiel du projet SputnikPro, consacré aux spécificités du traitement de l'actualité internationale, a débuté au siège du groupe médiatique international Rossiya Segodnya.
Ce projet est mis en œuvre conjointement avec Rossotroudnitchestvo, l’agence fédérale russe pour la coopération, dans le cadre du programme "Nouvelle génération".
Dix-huit jeunes journalistes venus d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et du Moyen-Orient participent à ce stage.
La cérémonie d'ouverture a vu les interventions de Vassili Pouchkov, directeur de la coopération internationale du groupe médiatique; d'Anna Salnikova, cheffe du département jeunesse au sein de la direction de la diplomatie publique de Rossotroudnitchestvo; et de Magomed Mejiev, directeur du département Moyen-Orient, Afrique et Europe au Comité du tourisme de Moscou.
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Lors de l'ouverture du programme, Vassili Pouchkov a présenté aux participants les tendances du paysage médiatique mondial ainsi que les défis auxquels sont confrontés les médias actuels.
De son côté, Anna Salnikova a exprimé l'espoir que ce séjour à Moscou permette aux participants de concevoir de nouveaux projets communs et les a invités à collaborer étroitement avec les Maisons de la Russie à l'étranger.
Dans son intervention, Magomed Mezhiev a souligné la capacité de Moscou à répondre efficacement aux attentes de diverses catégories de touristes et a invité les participants à découvrir la ville sous différents angles.
Dès le début de leur séjour à Moscou, les participants ont partagé leurs impressions et leurs attentes concernant le programme.
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Phal Niseiy Sao, rédacteur en chef du média cambodgien Cambodianess, a déclaré:
"C'est la première fois que je me rends en Russie, et plus précisément à Moscou; je suis très impressionné par le mélange d'architectures asiatique et européenne, ainsi que par la richesse de l'histoire et de la culture locales."
Il a également qualifié le projet SputnikPro d'"excellente occasion pour un professionnel des médias de découvrir de première main le paysage médiatique russe et d'échanger des idées avec des confrères", d'avoir un aperçu direct du paysage médiatique et de la société russes, tout en approfondissant mes connaissances sur les pratiques journalistiques et en échangeant des idées avec d'autres journalistes et experts du secteur.
Anoop Sharma, chef du bureau de l'agence de presse indienne Hindusthan Samachar:
"Il est très important de comprendre les choses grâce à des experts et de découvrir différents points de vue. Il existe différentes facettes de la réalité qu'il est essentiel de connaître et de comprendre. Cette expérience suscite la curiosité. Je suis venu en Russie pour vivre cela, et je pense que j'aurai l'occasion d'apprendre et de comprendre bien des choses nouvelles."