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"La Russie peut bâtir et accroître d'une manière substantielle le tissu industriel africain"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, l’ex-ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laïchoubi analyse la politique sécuritaire et économique de la Russie en... 22.09.2026, Sputnik Afrique
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"La Russie peut bâtir et accroître d'une manière substantielle le tissu industriel africain"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, l’ex-ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laïchoubi analyse la politique sécuritaire et économique de la Russie en Afrique, à l'approche du 3ᵉ sommet Russie-Afrique, qui se tiendra fin octobre à Moscou.
Selon Mohamed Laïchoubi, la présence géopolitique, militaire et sécuritaire de la Russie en Afrique contribue à stabiliser les dirigeants et les élites africaines. Il estime que ces dernières ont besoin de sécurité pour défendre leur autonomie, s’éloigner des espaces néocoloniaux et élaborer leurs propres stratégies économiques.L’ancien diplomate rappelle toutefois que les dirigeants prônant le souverainisme ont souvent été victimes de déstabilisations, de coups d’État ou d’assassinats. Il cite notamment les figures panafricanistes de Patrice Lumumba et de Thomas Sankara. En Afrique de l’Ouest, la contestation du néocolonialisme s’exprime désormais plus ouvertement.Dans ce contexte, Mohamed Laïchoubi considère que la Russie dispose de plusieurs atouts stratégiques pour accompagner le développement du continent, notamment dans le domaine de l’énergie nucléaire civile. Il cite la construction en Égypte d’une centrale nucléaire par Rosatom, projet qui prévoit:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"La Russie peut bâtir et accroître d'une manière substantielle le tissu industriel africain"
17:16 22.09.2026 (Mis à jour: 17:16 25.09.2026)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, l’ex-ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laïchoubi analyse la politique sécuritaire et économique de la Russie en Afrique, à l'approche du 3ᵉ sommet Russie-Afrique, qui se tiendra fin octobre à Moscou.
Selon Mohamed Laïchoubi, la présence géopolitique, militaire et sécuritaire de la Russie en Afrique contribue à stabiliser les dirigeants et les élites africaines. Il estime que ces dernières ont besoin de sécurité pour défendre leur autonomie, s’éloigner des espaces néocoloniaux et élaborer leurs propres stratégies économiques.
"Le monde a changé, et le monde africain aussi. […] Il est fondamental que les élites africaines aient la capacité de penser leurs propres solutions, et puis d'établir des partenariats et des échanges en toute souveraineté", a affirmé l’ex-ministre et ambassadeur algérien.
L’ancien diplomate rappelle toutefois que les dirigeants prônant le souverainisme ont souvent été victimes de déstabilisations, de coups d’État ou d’assassinats. Il cite notamment les figures panafricanistes de Patrice Lumumba et de Thomas Sankara. En Afrique de l’Ouest, la contestation du néocolonialisme s’exprime désormais plus ouvertement.
Dans ce contexte, Mohamed Laïchoubi considère que la Russie dispose de plusieurs atouts stratégiques pour accompagner le développement du continent, notamment dans le domaine de l’énergie nucléaire civile. Il cite la construction en Égypte d’une centrale nucléaire
par Rosatom, projet qui prévoit:
un transfert de technologies et de savoir-faire industriel;
la formation de spécialistes locaux;
un prêt russe de 25 milliards de dollars.
"Les Russes peuvent bâtir un partenariat et accroître d'une manière substantielle le tissu industriel en Afrique, sur la base d'une interdépendance, d'un côté comme de l'autre, qui est la marque du monde de demain et son pilier pour asseoir la prospérité et la paix internationales".
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