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Data center IA au Cameroun: 75 millions de dollars pour quel bénéfice réel?

Data center IA au Cameroun: 75 millions de dollars pour quel bénéfice réel?

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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Baudelaire Nguene, journaliste et communicateur camerounais, pour analyser l'investissement de 75... 22.09.2026, Sputnik Afrique

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Data center IA au Cameroun: 75 millions de dollars pour quel bénéfice réel? Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Baudelaire Nguene, journaliste et communicateur camerounais, pour analyser l'investissement de 75 millions de dollars de l'entreprise américaine Cybastion dans un data center dédié à l'IA à Douala.

Un projet qui suscite des interrogations dans un pays où les populations manquent cruellement d'eau et d'électricité. Pour notre invité, le sentiment est ambivalent.Face à ceux qui s'indignent qu'on investisse dans la technologie plutôt que dans les besoins vitaux, il refuse l'opposition simpliste.Il rappelle également que la souveraineté numérique est devenue un enjeu stratégique majeur pour le continent.Mais il met en garde contre une illusion.Enfin, sur le paradoxe énergétique, il se veut nuancé.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

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