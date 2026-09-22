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Data center IA au Cameroun: 75 millions de dollars pour quel bénéfice réel?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Baudelaire Nguene, journaliste et communicateur camerounais, pour analyser l'investissement de 75... 22.09.2026, Sputnik Afrique
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Data center IA au Cameroun: 75 millions de dollars pour quel bénéfice réel?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Baudelaire Nguene, journaliste et communicateur camerounais, pour analyser l'investissement de 75 millions de dollars de l'entreprise américaine Cybastion dans un data center dédié à l'IA à Douala.
Un projet qui suscite des interrogations dans un pays où les populations manquent cruellement d'eau et d'électricité. Pour notre invité, le sentiment est ambivalent.Face à ceux qui s'indignent qu'on investisse dans la technologie plutôt que dans les besoins vitaux, il refuse l'opposition simpliste.Il rappelle également que la souveraineté numérique est devenue un enjeu stratégique majeur pour le continent.Mais il met en garde contre une illusion.Enfin, sur le paradoxe énergétique, il se veut nuancé.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
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Data center IA au Cameroun: 75 millions de dollars pour quel bénéfice réel?
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Baudelaire Nguene, journaliste et communicateur camerounais, pour analyser l'investissement de 75 millions de dollars de l'entreprise américaine Cybastion dans un data center dédié à l'IA à Douala.
Un projet qui suscite des interrogations dans un pays où les populations manquent cruellement d'eau et d'électricité. Pour notre invité, le sentiment est ambivalent.
"D'un côté, le Cameroun accuse un retard considérable en infrastructures numériques, et un tel investissement n'est pas un non-événement. De l'autre, il faut le resituer dans une histoire plus longue, celle des investissements étrangers qui se sont trop souvent construits sans les Africains plutôt qu'avec eux."
Face à ceux qui s'indignent qu'on investisse dans la technologie plutôt que dans les besoins vitaux, il refuse l'opposition simpliste.
"La vraie question n'est pas pourquoi construire un data center plutôt que des hôpitaux, mais est-ce que ce data center va générer des emplois, des compétences et des recettes qui bénéficieront aux populations ? Tout dépendra des clauses du contrat."
Il rappelle également que la souveraineté numérique est devenue un enjeu stratégique majeur pour le continent.
"Qui héberge les données de santé, bancaires et administratives des Camerounais ? En très grande majorité des hébergeurs étrangers, soumis à des législations étrangères. Rapatrier une partie du traitement des données sur le territoire national n'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique."
Mais il met en garde contre une illusion.
"Attention à ne pas confondre localisation physique et souveraineté réelle. Un data center construit à Douala, mais entièrement possédé et opéré par une entreprise étrangère, n'apporte qu'une souveraineté de façade."
Enfin, sur le paradoxe énergétique, il se veut nuancé.
"Ce projet prévoit sa propre centrale électrique, ce qui est un point positif : il ne viendra pas crever le réseau national. Mais cela ne répond pas à la question de la stratégie nationale d'accès à l'eau et à l'électricité pour tous."
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtes Et pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!