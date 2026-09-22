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Après les ports, que reste-t-il de l’empire Bolloré en Afrique?
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Pendant plusieurs décennies, le groupe Bolloré s’est développé dans le transport, la logistique et les infrastructures portuaires en Afrique. Mais en 2022... 22.09.2026, Sputnik Afrique
2026-09-22T10:40+0200
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Après les ports, que reste-t-il de l’empire Bolloré en Afrique?
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Pendant plusieurs décennies, le groupe Bolloré s’est développé dans le transport, la logistique et les infrastructures portuaires en Afrique. Mais en 2022, Bolloré cède ses activités africaines de transport et de logistique au groupe MSC (Mediterranean Shipping Company) pour une valeur d’entreprise de 5,7 milliards d’euros.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, nous nous intéressons sur un empire financier connu sous le nom du groupe Bolloré. En se penchant sur les activités que mènent ce groupe en Afrique, nous nous interrogeons sur plusieurs points.L’Afrique a-t-elle suffisamment maîtrisé les infrastructures stratégiques qu’elle a ouvertes aux groupes étrangers? La vente de Bolloré Africa Logistics marque-t-elle réellement la fin d’une époque? Et surtout, le passage de la logistique aux médias constitue-t-il une nouvelle forme d’influence?C’est dans cette optique que nous avons reçu Cheick Alassane Traoré, spécialiste des politiques publiques, des finances publiques et des partenariats public-privé afin de nous éclairer sur les zones d’ombre.Selon lui, le groupe Bolloré n’a pas quitté l’Afrique, il a juste changé d’activité.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Après les ports, que reste-t-il de l’empire Bolloré en Afrique?
Pendant plusieurs décennies, le groupe Bolloré s’est développé dans le transport, la logistique et les infrastructures portuaires en Afrique. Mais en 2022, Bolloré cède ses activités africaines de transport et de logistique au groupe MSC (Mediterranean Shipping Company) pour une valeur d’entreprise de 5,7 milliards d’euros.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, nous nous intéressons sur un empire financier connu sous le nom du groupe Bolloré. En se penchant sur les activités que mènent ce groupe en Afrique, nous nous interrogeons sur plusieurs points.
L’Afrique a-t-elle suffisamment maîtrisé les infrastructures stratégiques qu’elle a ouvertes aux groupes étrangers? La vente de Bolloré Africa Logistics marque-t-elle réellement la fin d’une époque? Et surtout, le passage de la logistique aux médias constitue-t-il une nouvelle forme d’influence?
C’est dans cette optique que nous avons reçu Cheick Alassane Traoré, spécialiste des politiques publiques, des finances publiques et des partenariats public-privé afin de nous éclairer sur les zones d’ombre.
Selon lui, le groupe Bolloré n’a pas quitté l’Afrique, il a juste changé d’activité.
“Le groupe Bolloré détient encore des plantations en Afrique, avec près de 200.000 hectares de terres. Il n'est donc pas parti du continent africain et y reste bien présent. On peut dire que Bolloré change simplement de portefeuille: alors qu'il se concentrait autrefois sur les corridors et les voies ferrées, son portefeuille s'est aujourd'hui massivement réorienté vers le secteur de l'audiovisuel”, affirme le spécialiste ivoirien au micro de Sputnik Afrique.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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