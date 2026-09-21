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Afrique: l’eau,la bataille invisible pour la survie et la souveraineté

Afrique: l’eau,la bataille invisible pour la survie et la souveraineté

Sputnik Afrique

L’Afrique subsaharienne compte environ 400 millions de personnes qui n’ont toujours pas accès à une eau potable de base,cette situation peut sembler... 21.09.2026, Sputnik Afrique

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Afrique: l’eau,la bataille invisible pour la survie et la souveraineté Sputnik Afrique L’Afrique subsaharienne compte environ 400 millions de personnes qui n’ont toujours pas accès à une eau potable de base,cette situation peut sembler paradoxale. Car le continent possède d’importantes ressources hydriques.

Au programme de cet épisode de L’Étendard,une question existentielle,l’eau peut-elle devenir l’un des grands piliers de la souveraineté africaine?Cela va sans dire que cette question a sa place dans les discussions auprès des chercheurs et des élites africaines. Car en dehors d'être une ressource l’eau est partout dans le quotidien des africains.C’est dans cette optique que nous avons reçu la visite de Maketo Cris Chesnel, chercheur au centre de recherche et d’Étude sur l’environnement à l’Université Marien Ngouabi en République du Congo, pour nous éclairer sur les enjeux de cette ressource indispensable.Selon lui, les pays africains doivent tirer profit de l’eau qui est une ressource cruciale pour les populations africaines.“Les pays situés autour des bassins hydriques doivent créer davantage de valeur. Quand je parle de valeur, je m'appuie sur le fait qu'il ne suffit pas d'avoir de l'eau, mais qu'il faut l'exploiter. Prenons l'exemple du bassin du Congo: il est nécessaire de veiller à ce que tous les pays riverains qui partagent ce cours d'eau parviennent à en tirer profit”, affirme le chercheur au micro de Sputnik Afrique.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici

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