https://fr.sputniknews.africa/20260921/afrique--les-pays-africains-veulent-sallier-avec-ceux-qui-sont-en-train-de-changer-le-monde-1089335213.html
Afrique : "Les pays africains veulent s’allier avec ceux qui sont en train de changer le monde"
Afrique : "Les pays africains veulent s’allier avec ceux qui sont en train de changer le monde"
Sputnik Afrique
Après les déclarations de Sergueï Lavrov accusant Emmanuel Macron de chercher à dissuader certains dirigeants africains de participer au prochain sommet... 21.09.2026, Sputnik Afrique
2026-09-21T10:58+0200
2026-09-21T10:58+0200
2026-09-21T10:58+0200
zone de contact
podcasts
russie
afrique
coopération
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/15/1089335045_0:27:617:374_1920x0_80_0_0_73b391908458de26bf852e98c8fa9edf.jpg
Afrique : "Les pays africains veulent s’allier avec ceux qui sont en train de changer le monde"
Sputnik Afrique
Après les déclarations de Sergueï Lavrov accusant Emmanuel Macron de chercher à dissuader certains dirigeants africains de participer au prochain sommet Russie-Afrique, Riadh Sidaoui, politologue tunisino-suisse, analyse l’évolution des alliances du continent et le rapprochement de plusieurs pays africains avec de nouveaux partenaires.
Selon Riadh Sidaoui, directeur du Centre arabe des études politiques et sociales (CAEPS) à Genève, les difficultés de la France à proposer des financements et des infrastructures, ainsi que les accusations formulées par certains gouvernements africains à l’encontre de Paris, contribuent à la remise en question des partenariats traditionnels.Le politologue estime ainsi que plusieurs États africains cherchent désormais à diversifier leurs relations et à se rapprocher de puissances émergentes.Riadh Sidaoui oppose cette évolution aux relations que certains pays africains entretiennent avec les puissances occidentales. Il présente le partenariat avec Moscou comme fondé, selon lui, sur la souveraineté et le respect mutuel.Il ajoute: "Avec la Russie, c'est le respect mutuel, pas d'ingérence dans les affaires internes des pays africains, le respect total de la souveraineté des pays africains."Pour l’analyste, cette évolution traduit plus largement la volonté de certains pays africains de ne plus dépendre d’un seul partenaire et de s’inscrire dans un monde en pleine recomposition.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
russie
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/15/1089335045_42:0:575:400_1920x0_80_0_0_3892134d5d0b201ce2f3e84ced722b89.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, russie, afrique, coopération, аудио
podcasts, russie, afrique, coopération, аудио
Afrique : "Les pays africains veulent s’allier avec ceux qui sont en train de changer le monde"
Après les déclarations de Sergueï Lavrov accusant Emmanuel Macron de chercher à dissuader certains dirigeants africains de participer au prochain sommet Russie-Afrique, Riadh Sidaoui, politologue tunisino-suisse, analyse l’évolution des alliances du continent et le rapprochement de plusieurs pays africains avec de nouveaux partenaires.
Selon Riadh Sidaoui, directeur du Centre arabe des études politiques et sociales (CAEPS) à Genève, les difficultés de la France à proposer des financements et des infrastructures, ainsi que les accusations formulées par certains gouvernements africains à l’encontre de Paris, contribuent à la remise en question des partenariats
traditionnels.
"Ces pays africains évidemment veulent changer si vous voulez, leurs alliances historiques avec l'ex-colonisateur par les nouvelles forces qui sont en train de changer le monde."
Le politologue estime ainsi que plusieurs États africains cherchent désormais
à diversifier leurs relations et à se rapprocher de puissances émergentes.
Riadh Sidaoui oppose cette évolution aux relations que certains pays africains entretiennent avec les puissances occidentales. Il présente le partenariat
avec Moscou comme fondé, selon lui, sur la souveraineté et le respect mutuel.
"Avec la Russie, c'est gagnant-gagnant. Ça veut dire autant que la Russie gagne, autant que les Africains gagnent."
Il ajoute: "Avec la Russie, c'est le respect mutuel, pas d'ingérence dans les affaires internes des pays africains, le respect total de la souveraineté des pays africains."
Pour l’analyste, cette évolution traduit plus largement la volonté de certains pays africains de ne plus dépendre d’un seul partenaire et de s’inscrire dans un monde en pleine recomposition.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !