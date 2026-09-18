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Mali : "L’usage abusif de l’intelligence artificielle est fait contre le Mali"
Mali : "L’usage abusif de l’intelligence artificielle est fait contre le Mali"
Sputnik Afrique
Le Timbuktu Institute a consacré un récent rapport sur l’utilisation de l’IA par les forces armées maliennes et leurs alliés, ainsi que par les groupes... 18.09.2026, Sputnik Afrique
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Mali : "L’usage abusif de l’intelligence artificielle est fait contre le Mali"
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Le Timbuktu Institute a consacré un récent rapport à l’utilisation de l’intelligence artificielle par les forces armées maliennes et leurs alliés, ainsi que par les groupes terroristes. Au micro de Zone de Contact, le panafricaniste et politologue malien Agali Wélé revient sur les risques de désinformation liés à l’IA et les moyens de mieux s’en prémunir.
Selon Agali Wélé, la multiplication des contenus générés ou manipulés par l’intelligence artificielle complique la vérification des informations, notamment pour les citoyens qui ne disposent pas toujours des moyens nécessaires pour en identifier la source.Le politologue estime que certains contenus diffusés en ligne peuvent alimenter la confusion et présenter une image déformée de la situation sur le terrain.Pour Agali Wélé, les autorités maliennes ont également un rôle à jouer dans la lutte contre la désinformation, notamment en permettant à la population d’accéder à des informations vérifiées et en sensibilisant les citoyens aux mécanismes de la guerre informationnelle.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Mali : "L’usage abusif de l’intelligence artificielle est fait contre le Mali"
Le Timbuktu Institute a consacré un récent rapport sur l’utilisation de l’IA par les forces armées maliennes et leurs alliés, ainsi que par les groupes terroristes. Au micro de Zone de Contact, le panafricaniste et politologue malien Agali Wélé revient sur les risques de désinformation liés à l’IA et les moyens de mieux s’en prémunir.
Selon Agali Wélé, la multiplication des contenus générés ou manipulés par l’intelligence artificielle complique la vérification des informations, notamment pour les citoyens qui ne disposent pas toujours des moyens nécessaires pour en identifier la source.
"Les citoyens lambda n'ont pas toutes les informations pour vérifier la source réelle. Et ça peut créer une désinformation, une confusion, et qui peut être négative pour la population malienne."
Le politologue estime que certains contenus diffusés en ligne peuvent alimenter la confusion et présenter une image déformée de la situation sur le terrain.
"Et c'est pourquoi il est toujours conseillé à tous ceux qui utilisent les informations de vérifier la source, la provenance. Et aujourd'hui, souvent, on ne peut pas faire la part des choses."
Pour Agali Wélé, les autorités maliennes ont également un rôle à jouer dans la lutte contre la désinformation, notamment en permettant à la population d’accéder à des informations vérifiées et en sensibilisant les citoyens aux mécanismes de la guerre informationnelle.
"Chaque Malien, chaque citoyen doit vérifier la source. Et si on se rassure auprès des autorités, dans n'importe quelle localité, il y a certaines informations qui n'auront plus l'impact recherché."
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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