https://fr.sputniknews.africa/20260918/identite-culturelle-des-jeunes-africains-entre-tradition-et-mondialisation-1089386523.html
Identité culturelle des jeunes Africains: entre tradition et mondialisation
Identité culturelle des jeunes Africains: entre tradition et mondialisation
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Roger Martial Tchecola, anthropologue et chargé de programme à SIPA, analyse l'identité culturelle des jeunes... 18.09.2026, Sputnik Afrique
2026-09-18T11:36+0200
2026-09-18T11:36+0200
2026-09-23T11:36+0200
convergence amara
podcasts
afrique
république centrafricaine
culture
traditions
jeunesse
mondialisation
réseaux sociaux
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/17/1089386222_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_e4ca583e93814ffd68e7678c0ca0bbda.png
Identité culturelle des jeunes Africains: entre tradition et mondialisation
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Jérémie Roger Martial Tchecola, anthropologue et chargé de programme à SIPA, analyse l'identité culturelle des jeunes Africains à l'ère de la mondialisation.
Musiques étrangères, influenceurs, réseaux sociaux, modes vestimentaires importées : les jeunes Africains sont plus que jamais exposés aux cultures venues d'ailleurs. Une ouverture qui suscite autant d'opportunités que d'inquiétudes. Pour notre invité, tout commence par la définition même de l'identité culturelle.La langue, les coutumes et la musique occupent une place centrale dans cette identité. Mais peut-on être attaché à sa culture tout en adoptant des pratiques venues d'ailleurs ? Pour l'expert, la réponse est oui, à condition de ne pas se perdre.Le problème, selon lui, ne vient pas des réseaux sociaux en eux-mêmes, mais de la manière dont les jeunes se les approprient. Une dérive qui trouve son origine au sein même de la famille.Il déplore que la Centrafrique ne dispose pas encore d'une identité vestimentaire propre, ce qui expose davantage les jeunes aux modes étrangères. Mais il refuse le pessimisme.
afrique
république centrafricaine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Jérémie Walanda Yandia
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/11/1088384993_0:0:640:640_100x100_80_0_0_466565cc92fbd93bc0de58475c12e96d.jpg
Jérémie Walanda Yandia
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/11/1088384993_0:0:640:640_100x100_80_0_0_466565cc92fbd93bc0de58475c12e96d.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/17/1089386222_208:0:1463:941_1920x0_80_0_0_1184e336cbf95dbd30301c253c3d1cde.png
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Jérémie Walanda Yandia
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/11/1088384993_0:0:640:640_100x100_80_0_0_466565cc92fbd93bc0de58475c12e96d.jpg
podcasts, afrique, république centrafricaine, culture, traditions, jeunesse, mondialisation, réseaux sociaux, аудио
podcasts, afrique, république centrafricaine, culture, traditions, jeunesse, mondialisation, réseaux sociaux, аудио
Identité culturelle des jeunes Africains: entre tradition et mondialisation
11:36 18.09.2026 (Mis à jour: 11:36 23.09.2026)
Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Roger Martial Tchecola, anthropologue et chargé de programme à SIPA, analyse l'identité culturelle des jeunes Africains à l'ère de la mondialisation.
Musiques étrangères, influenceurs, réseaux sociaux, modes vestimentaires importées : les jeunes Africains sont plus que jamais exposés aux cultures venues d'ailleurs. Une ouverture qui suscite autant d'opportunités que d'inquiétudes. Pour notre invité, tout commence par la définition même de l'identité culturelle.
"L'identité culturelle, anthropologiquement parlant, ce sont tous ces éléments — les valeurs, les coutumes, la tradition, la religion — tous ces modes de vivre qui appartiennent à une population dans une communauté donnée."
La langue, les coutumes et la musique occupent une place centrale dans cette identité. Mais peut-on être attaché à sa culture tout en adoptant des pratiques venues d'ailleurs ? Pour l'expert, la réponse est oui, à condition de ne pas se perdre.
"Toutes les cultures naissent et évoluent. Nous vivons dans une ère de mondialisation où on doit s'ouvrir au monde. On doit être en harmonie avec le milieu dans lequel nous vivons."
Le problème, selon lui, ne vient pas des réseaux sociaux en eux-mêmes, mais de la manière dont les jeunes se les approprient. Une dérive qui trouve son origine au sein même de la famille.
"C'est au niveau de la famille que l'enfant doit être instruit, où les règles, le respect, la culture et la langue doivent être transmis depuis la base. Quand ces notions ne sont pas observées, l'enfant grandit sans repère."
Il déplore que la Centrafrique ne dispose pas encore d'une identité vestimentaire propre, ce qui expose davantage les jeunes aux modes étrangères. Mais il refuse le pessimisme.
"La mondialisation ne représente pas une menace pour l'identité culturelle africaine. Elle est une opportunité pour que nos valeurs puissent être valorisées à l'échelle internationale."