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Identité culturelle des jeunes Africains: entre tradition et mondialisation

Identité culturelle des jeunes Africains: entre tradition et mondialisation

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Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Roger Martial Tchecola, anthropologue et chargé de programme à SIPA, analyse l'identité culturelle des jeunes... 18.09.2026, Sputnik Afrique

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Identité culturelle des jeunes Africains: entre tradition et mondialisation Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Jérémie Roger Martial Tchecola, anthropologue et chargé de programme à SIPA, analyse l'identité culturelle des jeunes Africains à l'ère de la mondialisation.

Musiques étrangères, influenceurs, réseaux sociaux, modes vestimentaires importées : les jeunes Africains sont plus que jamais exposés aux cultures venues d'ailleurs. Une ouverture qui suscite autant d'opportunités que d'inquiétudes. Pour notre invité, tout commence par la définition même de l'identité culturelle.La langue, les coutumes et la musique occupent une place centrale dans cette identité. Mais peut-on être attaché à sa culture tout en adoptant des pratiques venues d'ailleurs ? Pour l'expert, la réponse est oui, à condition de ne pas se perdre.Le problème, selon lui, ne vient pas des réseaux sociaux en eux-mêmes, mais de la manière dont les jeunes se les approprient. Une dérive qui trouve son origine au sein même de la famille.Il déplore que la Centrafrique ne dispose pas encore d'une identité vestimentaire propre, ce qui expose davantage les jeunes aux modes étrangères. Mais il refuse le pessimisme.

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