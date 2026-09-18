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Geneste: "Les BRICS, aujourd’hui, c’est l’avenir"

Geneste: "Les BRICS, aujourd’hui, c’est l’avenir"

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Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Jean-François Geneste, ancien directeur scientifique du groupe EADS/Airbus, PDG de WARPA revient sur le 18e sommet... 18.09.2026, Sputnik Afrique

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Geneste: "Les BRICS, aujourd’hui, c’est l’avenir" Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Jean-François Geneste, ancien directeur scientifique du groupe EADS/Airbus, PDG de WARPA revient sur le 18e sommet des BRICS, qui s’est tenu en Inde et du passage à la multipolarité.

Selon Jean-François Geneste, si le mécanisme des BRICS s’intègre matériellement dans une certaine logique de la globalisation, ils s’en différencient en ce que leur logique "se veut non coloniale".En ce sens, les BRICS fonctionnent autrement que l’UE. Comme le souligne Jean-François Geneste:Avec le renforcement des pays du Sud, Jean-François Geneste estime que leur place devrait être revue dans l’ordre international, tout en soulignant la difficulté objective aujourd’hui:

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