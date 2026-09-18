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Geneste: "Les BRICS, aujourd’hui, c’est l’avenir"
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Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Jean-François Geneste, ancien directeur scientifique du groupe EADS/Airbus, PDG de WARPA revient sur le 18e sommet... 18.09.2026, Sputnik Afrique
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Geneste: "Les BRICS, aujourd’hui, c’est l’avenir"
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Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Jean-François Geneste, ancien directeur scientifique du groupe EADS/Airbus, PDG de WARPA revient sur le 18e sommet des BRICS, qui s’est tenu en Inde et du passage à la multipolarité.
Selon Jean-François Geneste, si le mécanisme des BRICS s’intègre matériellement dans une certaine logique de la globalisation, ils s’en différencient en ce que leur logique "se veut non coloniale".En ce sens, les BRICS fonctionnent autrement que l’UE. Comme le souligne Jean-François Geneste:Avec le renforcement des pays du Sud, Jean-François Geneste estime que leur place devrait être revue dans l’ordre international, tout en soulignant la difficulté objective aujourd’hui:
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Geneste: "Les BRICS, aujourd’hui, c’est l’avenir"
Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Jean-François Geneste, ancien directeur scientifique du groupe EADS/Airbus, PDG de WARPA revient sur le 18e sommet des BRICS, qui s’est tenu en Inde et du passage à la multipolarité.
Selon Jean-François Geneste, si le mécanisme des BRICS s’intègre matériellement dans une certaine logique de la globalisation, ils s’en différencient en ce que leur logique "se veut non coloniale".
En ce sens, les BRICS fonctionnent autrement que l’UE. Comme le souligne Jean-François Geneste:
"Dans l'Union européenne, les États européens, qui sont soi-disant indépendants, ont moins de marge de manœuvre pour décider que les États des États-Unis, qui sont quand même dans une fédération."
Avec le renforcement des pays du Sud, Jean-François Geneste estime que leur place devrait être revue dans l’ordre international, tout en soulignant la difficulté objective aujourd’hui:
"Je ne vois clairement pas l'Occident aujourd'hui accepter cela (...). Après, sur un temps plus long, s'il y a un effondrement de l'Occident, ce que l’on peut penser qui va se produire, et une montée en puissance des pays BRICS, alors se posera probablement la question pour eux de savoir s'ils arrivent à passer et à s'infiltrer dans le système existant, ou il faudra qu'ils en créent un autre à côté."