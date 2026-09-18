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Pouls
L'émission au rythme des jeunes qui rêvent, agissent et aspirent au renouveau. Ici, on parle de leurs espoirs, de leurs combats, de leurs projets.
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"Être dignes, souverains et intègres: c'est la clé pour émanciper notre nation"
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Pouls bat fort à l'occasion du Festival international de la Jeunesse qui s'est tenu à Ekaterinbourg, carrefour de l'Europe et de l'Asie. Au cœur de cette... 18.09.2026, Sputnik Afrique
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«Être dignes, souverains et intègres, comme l'a été Che Guevara: c'est la clé pour émanciper notre nation»
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Pouls bat fort à l'occasion du Festival international de la Jeunesse qui s'est tenu à Ekaterinbourg, carrefour de l'Europe et de l'Asie. Au cœur de cette édition: rencontres et enjeux de souveraineté, de transfert technologique et de multipolarité. Nos invités pour en parler sont de jeunes entrepreneurs, artistes et leaders venus du Mali, de la RDC, du Cameroun, du Burkina Faso, du Tchad et du Sénégal.
Nos invités pour en parler sont de jeunes entrepreneurs, artistes et leaders venus du Mali, de la RDC, du Cameroun, du Burkina Faso, du Tchad et du Sénégal.Pour eux, ce forum ne doit pas se limiter à une simple vitrine culturelle, mais devenir un véritable tremplin pour l'avenir du continent.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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"Être dignes, souverains et intègres: c'est la clé pour émanciper notre nation"

16:36 18.09.2026
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«Être dignes, souverains et intègres, comme l'a été Che Guevara: c'est la clé pour émanciper notre nation»
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Pouls bat fort à l'occasion du Festival international de la Jeunesse qui s'est tenu à Ekaterinbourg, carrefour de l'Europe et de l'Asie. Au cœur de cette édition: rencontres et enjeux de souveraineté, de transfert technologique et de multipolarité.
Nos invités pour en parler sont de jeunes entrepreneurs, artistes et leaders venus du Mali, de la RDC, du Cameroun, du Burkina Faso, du Tchad et du Sénégal.
Pour eux, ce forum ne doit pas se limiter à une simple vitrine culturelle, mais devenir un véritable tremplin pour l'avenir du continent.

"La jeunesse est le fer de lance d'un monde résilient. Sans la justice, il ne peut pas y avoir de dignité humaine. Si j'ai un message à adresser aux jeunes du monde: prenez cette leçon de vie, car seul le travail paiera. L'avenir de toute une nation réside dans sa jeunesse", estiment nos jeunes invités au micro de Sputnik Afrique.
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