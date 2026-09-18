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"Être dignes, souverains et intègres: c'est la clé pour émanciper notre nation"

"Être dignes, souverains et intègres: c'est la clé pour émanciper notre nation"

Sputnik Afrique

Pouls bat fort à l'occasion du Festival international de la Jeunesse qui s'est tenu à Ekaterinbourg, carrefour de l'Europe et de l'Asie. Au cœur de cette... 18.09.2026, Sputnik Afrique

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«Être dignes, souverains et intègres, comme l'a été Che Guevara: c'est la clé pour émanciper notre nation» Sputnik Afrique Pouls bat fort à l'occasion du Festival international de la Jeunesse qui s'est tenu à Ekaterinbourg, carrefour de l'Europe et de l'Asie. Au cœur de cette édition: rencontres et enjeux de souveraineté, de transfert technologique et de multipolarité. Nos invités pour en parler sont de jeunes entrepreneurs, artistes et leaders venus du Mali, de la RDC, du Cameroun, du Burkina Faso, du Tchad et du Sénégal.

Nos invités pour en parler sont de jeunes entrepreneurs, artistes et leaders venus du Mali, de la RDC, du Cameroun, du Burkina Faso, du Tchad et du Sénégal.Pour eux, ce forum ne doit pas se limiter à une simple vitrine culturelle, mais devenir un véritable tremplin pour l'avenir du continent.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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