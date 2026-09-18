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BRICS vs. militarisation atlantiste: deux mondes, deux voies
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: le sommet des BRICS, la... 18.09.2026, Sputnik Afrique
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BRICS vs. militarisation atlantiste: deux mondes, deux voies
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: le sommet des BRICS, la diffusion nucléaire en Europe et les frappes russes à la frontière ukraino-polonaise.
Le 18ᵉ sommet des BRICS+ a été un événement remarqué sur la scène internationale. Il est vrai que les déclarations importantes furent nombreuses, toutes allant, selon Karine Bechet, dans le sens de l’affirmation de la multipolarité, qui s’appuie sur la souveraineté des États.Parmi les déclarations du président russe, Vladimir Poutine, Karine Bechet souligne notamment la question de l’impératif d’une réforme de l’ordre international, qui institutionnellement correspond au monde bipolaire de l’après-Seconde Guerre mondiale:L’idée de Macron d’un partage de la dissuasion nucléaire a tout d’abord fait peur et désormais va concerner une dizaine de pays européens, dont la Finlande et en perspective l’Estonie. Pour Karine Bechet, la diffusion de l’arme nucléaire augmente les risques de conflits:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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BRICS vs. militarisation atlantiste: deux mondes, deux voies
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: le sommet des BRICS, la diffusion nucléaire en Europe et les frappes russes à la frontière ukraino-polonaise.
Le 18ᵉ sommet des BRICS+ a été un événement remarqué sur la scène internationale. Il est vrai que les déclarations importantes furent nombreuses, toutes allant, selon Karine Bechet, dans le sens de l’affirmation de la multipolarité, qui s’appuie sur la souveraineté des États.
Parmi les déclarations du président russe, Vladimir Poutine, Karine Bechet souligne notamment la question de l’impératif d’une réforme de l’ordre international, qui institutionnellement correspond au monde bipolaire de l’après-Seconde Guerre mondiale:
"L'état du monde aujourd'hui n'est plus celui des années 90 et n'est certainement plus celui de 1945. Donc, il faut réintégrer des pays, qui étaient émergents, et qui aujourd'hui ont objectivement un poids sur la scène internationale. Il a parlé des pays du Sud, il a parlé de pays de l'Orient."
L’idée de Macron d’un partage de la dissuasion nucléaire a tout d’abord fait peur et désormais va concerner une dizaine de pays européens, dont la Finlande et en perspective l’Estonie. Pour Karine Bechet, la diffusion de l’arme nucléaire augmente les risques de conflits:
"Il y a une escalade objective. Et effectivement, ça devient inquiétant lorsque l'on voit des pays, comme la Finlande, qui est complètement soumise, ou comme l'Estonie, qui fait partie des pays baltes avec sa russophobie galopante. On se demande, effectivement, jusqu'où ça peut aller et qui peut les maîtriser."
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