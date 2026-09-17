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"L’IA devient un problème quand elle remplace l’effort nécessaire à la construction du raisonnement"

"L’IA devient un problème quand elle remplace l’effort nécessaire à la construction du raisonnement"

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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le Dr Gamal El Ballat, expert en sciences de gestion, analyse les effets de l’intelligence artificielle sur nos... 17.09.2026, Sputnik Afrique

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"L’IA devient un problème quand elle remplace l’effort nécessaire à la construction du raisonnement" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le Dr Gamal El Ballat, expert en sciences de gestion, analyse les effets de l’intelligence artificielle sur nos capacités cognitives. Selon lui, le véritable enjeu, notamment pour les jeunes Africains, n’est pas l’accès à l’IA mais le risque de lui déléguer progressivement notre raisonnement.

L’IA permet de déléguer certaines tâches, comme l’être humain l’a toujours fait avec la technologie. Mais pour le Dr Gamal El Ballat, une frontière doit être préservée : celle qui sépare l’assistance technologique de la délégation de la réflexion.L’expert estime que l’introduction de l’IA transforme déjà notre rapport au savoir. Compréhension, jugement, doute et responsabilité restent ainsi des compétences essentielles à préserver.Une nouvelle fracture cognitive?Au-delà de la question de l’accès à la technologie, une nouvelle fracture pourrait apparaître entre ceux qui utilisent l’IA pour développer leurs capacités et ceux qui lui confient progressivement leur raisonnement."La véritable souveraineté technologique consiste ainsi à disposer de l’outil, tout en conservant la capacité humaine de comprendre et de contester ce qu’il produit."Pour le Dr Gamal El Ballat, les fondamentaux de l’autonomie intellectuelle — lire, écrire, mémoriser, argumenter et transmettre — restent indispensables à l’heure de l’IA.Comment tirer parti de l’IA tout en préservant notre autonomie intellectuelle?🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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