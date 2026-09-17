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Crypto-monnaies et cybercriminalité: l'Afrique face à un dilemme stratégique

Crypto-monnaies et cybercriminalité: l'Afrique face à un dilemme stratégique

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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit à nouveau le Dr Douma René Fils, expert financier et spécialiste de la finance digitale, pour... 17.09.2026, Sputnik Afrique

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Crypto-monnaies et cybercriminalité : l'Afrique face à un dilemme stratégique Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit le Dr Douma René Fils, expert financier et spécialiste de la finance digitale, pour analyser l'essor des crypto-monnaies en Afrique et les menaces croissantes de la cybercriminalité.

L'Afrique est aujourd'hui l'un des continents où l'adoption des crypto-monnaies progresse le plus rapidement, portée par une population jeune et largement sous-bancarisée. Une opportunité historique pour l'inclusion financière, selon notre invité.Mais cet essor s'accompagne d'un fléau: la cybercriminalité. Piratage de comptes, rançongiciels, fraudes aux crypto-actifs, blanchiment d'argent… Les attaques touchent particuliers, entreprises et administrations, sans épargner les systèmes bancaires africains.Pourtant, pour l'expert, le risque est moins élevé qu'on ne le pense. La véritable solution réside dans la régulation et la souveraineté. Face à des flux qui ignorent les frontières, il appelle à une coopération régionale renforcée et à l'adoption de monnaies numériques de banque centrale adossées à des blockchains hybrides.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

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