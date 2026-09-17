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Crypto-monnaies et cybercriminalité: l'Afrique face à un dilemme stratégique
Crypto-monnaies et cybercriminalité: l'Afrique face à un dilemme stratégique
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit à nouveau le Dr Douma René Fils, expert financier et spécialiste de la finance digitale, pour... 17.09.2026, Sputnik Afrique
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Crypto-monnaies et cybercriminalité : l'Afrique face à un dilemme stratégique
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit le Dr Douma René Fils, expert financier et spécialiste de la finance digitale, pour analyser l'essor des crypto-monnaies en Afrique et les menaces croissantes de la cybercriminalité.
L'Afrique est aujourd'hui l'un des continents où l'adoption des crypto-monnaies progresse le plus rapidement, portée par une population jeune et largement sous-bancarisée. Une opportunité historique pour l'inclusion financière, selon notre invité.Mais cet essor s'accompagne d'un fléau: la cybercriminalité. Piratage de comptes, rançongiciels, fraudes aux crypto-actifs, blanchiment d'argent… Les attaques touchent particuliers, entreprises et administrations, sans épargner les systèmes bancaires africains.Pourtant, pour l'expert, le risque est moins élevé qu'on ne le pense. La véritable solution réside dans la régulation et la souveraineté. Face à des flux qui ignorent les frontières, il appelle à une coopération régionale renforcée et à l'adoption de monnaies numériques de banque centrale adossées à des blockchains hybrides.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
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Crypto-monnaies et cybercriminalité: l'Afrique face à un dilemme stratégique
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit à nouveau le Dr Douma René Fils, expert financier et spécialiste de la finance digitale, pour analyser l'essor des crypto-monnaies en Afrique et les menaces croissantes de la cybercriminalité.
L'Afrique est aujourd'hui l'un des continents où l'adoption des crypto-monnaies progresse le plus rapidement, portée par une population jeune et largement sous-bancarisée. Une opportunité historique pour l'inclusion financière, selon notre invité.
"Les transactions peuvent se faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une rapidité extrême et des coûts dérisoires comparés au système monétaire classique."
Mais cet essor s'accompagne d'un fléau: la cybercriminalité. Piratage de comptes, rançongiciels, fraudes aux crypto-actifs, blanchiment d'argent… Les attaques touchent particuliers, entreprises et administrations, sans épargner les systèmes bancaires africains.
Pourtant, pour l'expert, le risque est moins élevé qu'on ne le pense.
"Dans le système des crypto-monnaies, il n'y a pas un risque plus grand sur la stabilité du système que dans le système classique. Le blanchiment d'argent va même reculer drastiquement."
La véritable solution réside dans la régulation et la souveraineté.
"Il est important que les pays africains créent un jeton numérique national, un outil qui permette aux investisseurs de transférer les fonds avec traçabilité et sécurité. Les pays africains n'ont jamais été maîtres de la stabilité de leur système financier classique. Avec les crypto-monnaies, ils prennent davantage le contrôle de leur propre système."
Face à des flux qui ignorent les frontières, il appelle à une coopération régionale renforcée et à l'adoption de monnaies numériques de banque centrale adossées à des blockchains hybrides.
"La meilleure façon de lutter contre la cybercriminalité, c'est de créer des systèmes transparents qui fassent en sorte que même ceux qui sont aux manettes ne puissent pas abuser du système."
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtes Et pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!