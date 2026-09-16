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Traité de défense de la Mecque: "Il pourrait potentiellement évoluer en intégrant d’autres pays"
Traité de défense de la Mecque: "Il pourrait potentiellement évoluer en intégrant d’autres pays"
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, vice-président du GIPRI à Genève, analyse les enjeux du Traité de défense mutuelle de la... 16.09.2026, Sputnik Afrique
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Traité de défense de la Mecque: "Il pourrait potentiellement évoluer en intégrant d’autres pays"
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, vice-président du GIPRI à Genève, analyse les enjeux du Traité de défense mutuelle de la Mecque. Selon lui, cet accord pourrait progressivement ouvrir la voie à une coopération sécuritaire régionale plus autonome, même si les intérêts de ses membres restent divergents.
Le Traité de défense mutuelle de la Mecque ne désigne pas d’adversaire spécifique, ce qui pourrait permettre à terme son élargissement à d’autres États de la région. Mais cette perspective reste incertaine en raison des différences stratégiques entre ses membres.Gilles-Emmanuel Jacquet souligne notamment les divergences entre l’Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan, dont les intérêts ne coïncident pas toujours sur les questions régionales, notamment au Moyen-Orient.Vers une architecture sécuritaire autonome ?L’analyste estime que l’Arabie saoudite cherche progressivement à réduire sa dépendance à la protection américaine, tandis que le Pakistan apporte à l’accord sa puissance nucléaire et son poids diplomatique.La possibilité d’un élargissement à d’autres États musulmans reste toutefois hypothétique. Aucun pays du Maghreb n’a officiellement exprimé son souhait de rejoindre l’accord, même si Sergueï Lavrov s’est dit favorable à une éventuelle adhésion de l’Algérie.Pour Gilles-Emmanuel Jacquet, l’enjeu dépasse cependant la simple alliance militaire :Pour que cette dynamique s’étende, les États membres devront toutefois rapprocher leurs intérêts ou faire évoluer le traité vers une véritable logique de sécurité collective.Le Traité de défense mutuelle de la Mecque peut-il devenir le socle d’une nouvelle architecture sécuritaire au Moyen-Orient et dans le monde musulman?🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Traité de défense de la Mecque: "Il pourrait potentiellement évoluer en intégrant d’autres pays"
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, vice-président du GIPRI à Genève, analyse les enjeux du Traité de défense mutuelle de la Mecque. Selon lui, cet accord pourrait progressivement ouvrir la voie à une coopération sécuritaire régionale plus autonome, même si les intérêts de ses membres restent divergents.
Le Traité de défense mutuelle de la Mecque ne désigne pas d’adversaire spécifique, ce qui pourrait permettre à terme son élargissement à d’autres États de la région. Mais cette perspective reste incertaine en raison des différences stratégiques entre ses membres.
"Le Traité de défense mutuelle de la Mecque ne désigne pas d’ennemi spécifique et pourrait en ce sens potentiellement évoluer en intégrant d’autres pays de la région."
Gilles-Emmanuel Jacquet souligne notamment les divergences entre l’Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan, dont les intérêts ne coïncident pas toujours sur les questions régionales, notamment au Moyen-Orient.
Vers une architecture sécuritaire autonome ?
L’analyste estime que l’Arabie saoudite cherche progressivement à réduire sa dépendance à la protection américaine, tandis que le Pakistan apporte à l’accord sa puissance nucléaire et son poids diplomatique.
La possibilité d’un élargissement à d’autres États musulmans reste toutefois hypothétique. Aucun pays du Maghreb n’a officiellement exprimé son souhait de rejoindre l’accord, même si Sergueï Lavrov s’est dit favorable à une éventuelle adhésion de l’Algérie.
Pour Gilles-Emmanuel Jacquet, l’enjeu dépasse cependant la simple alliance militaire :
"Le Traité de défense mutuelle de la Mecque comporte en effet la possibilité d’amener progressivement à l’émergence d’un cadre de coopération sécuritaire qui se soit émancipé de toute forme de tutelle occidentale, en particulier américaine."
Pour que cette dynamique s’étende, les États membres devront toutefois rapprocher leurs intérêts ou faire évoluer le traité vers une véritable logique de sécurité collective.
Le Traité de défense mutuelle de la Mecque peut-il devenir le socle d’une nouvelle architecture sécuritaire au Moyen-Orient et dans le monde musulman?
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
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