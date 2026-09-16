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Sorlin: l’Ukraine "est gouvernée par des bandes mafieuses"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Fabrice Sorlin, consultant international et analyste géopolitique, fait le point sur l’impact de la corruption en... 16.09.2026, Sputnik Afrique
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Sorlin: l’Ukraine "est gouvernée par des bandes mafieuses"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Fabrice Sorlin, consultant international et analyste géopolitique, fait le point sur l’impact de la corruption en Ukraine sur les curateurs occidentaux.
Pour Fabrice Sorlin, l’intensification du financement versé à l’Ukraine par les Occidentaux a renforcé la corruption dans le pays:Pour autant, la corruption, qui touche le cercle proche de Zelensky, ne semble pas, pour Fabrice Sorlin, changer la donne politique:Comme le souligne Fabrice Sorlin, si les Américains le voulaient, ils pourraient faire signer à Zelenski un accord avec la Russie:Et de préciser:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Sorlin: l’Ukraine "est gouvernée par des bandes mafieuses"
11:56 16.09.2026 (Mis à jour: 21:50 16.09.2026)
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Fabrice Sorlin, consultant international et analyste géopolitique, fait le point sur l’impact de la corruption en Ukraine sur les curateurs occidentaux.
Pour Fabrice Sorlin, l’intensification du financement versé à l’Ukraine par les Occidentaux a renforcé la corruption dans le pays:
"Il faut bien comprendre que, depuis le début de la guerre, ce sont des centaines de milliards qui sont arrivés dans les poches de l'État ukrainien. Pas du peuple, mais par contre de milliardaires ukrainiens, oui, et le problème c'est que cet argent vient d'où? Il vient des populations françaises, des populations européennes, qui elles, justement, souffrent aussi de plus en plus."
Pour autant, la corruption, qui touche le cercle proche de Zelensky, ne semble pas, pour Fabrice Sorlin, changer la donne politique:
"Ce qui changerait quelque chose pour lui, c'est s'il pouvait être sanctionné par des élections démocratiques en Ukraine ou s'il subissait la pression de ses sponsors à l'extérieur. Or, il n'a ni la pression de ses sponsors qui savent. L'OTAN sait, l'Union européenne sait, les Américains savent qu'il est corrompu jusqu'au cou et malgré tout continuent à lui donner de l'argent. Et au niveau intérieur, comme il n’y a plus d'élections et qu'il se comporte en parfait potentat, il sait qu'il peut continuer à puiser et à s'enrichir à milliers sur le dos de la guerre et sur le dos des milliers et des centaines de milliers d'Ukrainiens, qui meurent sur le front."
Comme le souligne Fabrice Sorlin, si les Américains le voulaient, ils pourraient faire signer à Zelenski un accord avec la Russie:
"D'une façon ou d'une autre, en tout cas, les Américains jouent la montre, font croire qu'ils sont intéressés par un accord de paix en Ukraine, mais depuis Anchorage, et depuis ce moment-là qui avait suscité beaucoup d'espoir, il ne s'est rien passé et il n'y a rien de concret. On fait du surplace."
"On envoie toujours les deux mêmes émissaires (...). Or, en fait, ce sont deux hommes d'affaires, qui se sont enrichis à une époque et qui sont des amis ou le gendre de Trump. Et ça aussi pour moi ce n’est pas sérieux et ça prouve que ces négociations ne sont pas sérieuses dès le début."
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