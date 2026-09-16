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Sorlin: l’Ukraine "est gouvernée par des bandes mafieuses"

Sorlin: l’Ukraine "est gouvernée par des bandes mafieuses"

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Fabrice Sorlin, consultant international et analyste géopolitique, fait le point sur l’impact de la corruption en... 16.09.2026, Sputnik Afrique

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Sorlin: l’Ukraine "est gouvernée par des bandes mafieuses" Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Fabrice Sorlin, consultant international et analyste géopolitique, fait le point sur l’impact de la corruption en Ukraine sur les curateurs occidentaux.

Pour Fabrice Sorlin, l’intensification du financement versé à l’Ukraine par les Occidentaux a renforcé la corruption dans le pays:Pour autant, la corruption, qui touche le cercle proche de Zelensky, ne semble pas, pour Fabrice Sorlin, changer la donne politique:Comme le souligne Fabrice Sorlin, si les Américains le voulaient, ils pourraient faire signer à Zelenski un accord avec la Russie:Et de préciser:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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