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OTAN: "Nos cerveaux sont le champ de bataille et l’arme nucléaire l’épée de Damoclès"
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Gabriel Galice, président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève, analyse les... 15.09.2026, Sputnik Afrique
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OTAN: "Nos cerveaux sont le champ de bataille et l’arme nucléaire l’épée de Damoclès"
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Gabriel Galice, président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève, analyse les difficultés de construction d’une nouvelle architecture de sécurité en Europe. Selon lui, le retour à un modèle comparable à celui d’Helsinki est impossible dans un monde désormais multipolaire.
Pour Gabriel Galice, la fin de l’URSS a ouvert une période d’hégémonie américaine durant laquelle Washington a sous-estimé le retour de la Russie, ainsi que la montée en puissance de la Chine et de l’Inde.Selon lui, cette vision a progressivement laissé place à un ordre multipolaire dans lequel les rapports de force sont plus complexes."Et l’histoire cessait d’être bipolaire pour devenir multipolaire. La Chine a été sous-estimée, ainsi que l’Inde et quelques autres."Une guerre qui dépasse le champ militaireDans ce contexte, l’analyste estime que les formes de confrontation se sont élargies aux domaines économique, financier, monétaire, psychologique et culturel. Il évoque notamment la notion de "guerre cognitive" développée par l’Otan.Quel modèle pour la sécurité européenne ?Gabriel Galice considère ainsi qu’une nouvelle architecture de sécurité européenne ne peut être construite sur les mêmes bases que les accords d’Helsinki, élaborés dans un contexte largement bipolaire. Il revient également sur les projets d’une "grande Europe" incluant la Russie et sur leur abandon au début des années 1990."Ces raisons font qu’il n’est pas possible de rééditer le scénario de Helsinki construit dans un monde naguère largement bipolaire."Face au retour de la multipolarité et à la multiplication des formes de confrontation, quelle nouvelle architecture de sécurité pour l’Europe?🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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OTAN: "Nos cerveaux sont le champ de bataille et l’arme nucléaire l’épée de Damoclès"
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Gabriel Galice, président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève, analyse les difficultés de construction d’une nouvelle architecture de sécurité en Europe. Selon lui, le retour à un modèle comparable à celui d’Helsinki est impossible dans un monde désormais multipolaire.
Pour Gabriel Galice, la fin de l’URSS a ouvert une période d’hégémonie américaine durant laquelle Washington a sous-estimé le retour de la Russie, ainsi que la montée en puissance de la Chine et de l’Inde.
"Le démantèlement du mur de Berlin et l’implosion de l’URSS a créé une petite décennie de "moment unipolaire", d’hyperpuissance américaine."
Selon lui, cette vision a progressivement laissé place à un ordre multipolaire dans lequel les rapports de force sont plus complexes.
"Et l’histoire cessait d’être bipolaire pour devenir multipolaire. La Chine a été sous-estimée, ainsi que l’Inde et quelques autres."
Une guerre qui dépasse le champ militaire
Dans ce contexte, l’analyste estime que les formes de confrontation se sont élargies aux domaines économique, financier, monétaire, psychologique et culturel. Il évoque notamment la notion de "guerre cognitive" développée par l’Otan
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"Dans cette perspective, les "opérations de guerre non militaires" précèdent, accompagnent et suivent les opérations militaires." "Le dernier concept de l’Otan est la "guerre cognitive". Nos cerveaux sont le champ de bataille. L’arme nucléaire est l’épée de Damoclès."
Quel modèle pour la sécurité européenne ?
Gabriel Galice considère ainsi qu’une nouvelle architecture de sécurité européenne ne peut être construite sur les mêmes bases que les accords d’Helsinki, élaborés dans un contexte largement bipolaire. Il revient également sur les projets d’une "grande Europe" incluant la Russie et sur leur abandon au début des années 1990.
"Ces raisons font qu’il n’est pas possible de rééditer le scénario de Helsinki construit dans un monde naguère largement bipolaire."
Face au retour de la multipolarité et à la multiplication des formes de confrontation, quelle nouvelle architecture de sécurité pour l’Europe?
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
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