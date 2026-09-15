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"La CEDEAO se montre en champion à dénoncer les coups d'état militaires"
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Sunday Dare, le conseiller spécial du président nigérian Bola Tinubu a récemment accusé les pays de l'AES d'avoir affaibli l'intégration régionale en quittant... 15.09.2026, Sputnik Afrique
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"La CEDEAO se montre en champion à dénoncer les coups d'état militaires"
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Sunday Dare, le conseiller spécial du président nigérian Bola Tinubu a récemment accusé les pays de l'AES d'avoir affaibli l'intégration régionale en quittant la CEDEAO. Pour Sputnik Afrique, Bertin Koovi, analyste béninois des questions économiques et diplomatiques est revenu sur cette déclaration de ce responsable nigérian.
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"La CEDEAO se montre en champion à dénoncer les coups d'état militaires"
Sunday Dare, le conseiller spécial du président nigérian Bola Tinubu a récemment accusé les pays de l'AES d'avoir affaibli l'intégration régionale en quittant la CEDEAO. Pour Sputnik Afrique, Bertin Koovi, analyste béninois des questions économiques et diplomatiques est revenu sur cette déclaration de ce responsable nigérian.
"Celui qui a fait cette déclaration n'est pas allé au bout de sa logique et devrait chercher à savoir pourquoi trois pays, le Niger, le Mali et le Burkina, en sont venus à décider de quitter la CEDEAO, qui du reste, c'est politiquement que ça a disparu, sinon les populations du Burkina, du Mali et du Niger continuent de faire les affaires avec l'autre partie qui est resté toujours dans la CEDEAO politique.", a déclaré au micro de Zone de Contact Bertin Koovi.
"La CEDEAO a toujours laissé les coups d'état constitutionnels et se montre en champion à dénoncer les coups d'état militaires. Or, c'est la violation des constitutions par les présidents civils, qui finissent par justifier que l'armée sorte de son lit pour prendre le pouvoir. Donc la responsabilité est partagée.", a-t-il ajouté.
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