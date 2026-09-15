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"La CEDEAO se montre en champion à dénoncer les coups d'état militaires"

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Sunday Dare, le conseiller spécial du président nigérian Bola Tinubu a récemment accusé les pays de l'AES d'avoir affaibli l'intégration régionale en quittant... 15.09.2026, Sputnik Afrique

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"La CEDEAO se montre en champion à dénoncer les coups d'état militaires" Sputnik Afrique Sunday Dare, le conseiller spécial du président nigérian Bola Tinubu a récemment accusé les pays de l'AES d'avoir affaibli l'intégration régionale en quittant la CEDEAO. Pour Sputnik Afrique, Bertin Koovi, analyste béninois des questions économiques et diplomatiques est revenu sur cette déclaration de ce responsable nigérian.

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