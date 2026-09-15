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Drépanocytose: le Sénégal peut-il ouvrir la voie à une pharmacie africaine?

Drépanocytose: le Sénégal peut-il ouvrir la voie à une pharmacie africaine?

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Chaque année, 240 000 enfants naissent atteints de drépanocytose en Afrique, selon l’OMS. Avec le premier médicament générique africain, l’objectif est de... 15.09.2026, Sputnik Afrique

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Drépanocytose: le Sénégal peut-il ouvrir la voie à une pharmacie africaine? Sputnik Afrique Chaque année, 240 000 enfants naissent atteints de drépanocytose en Afrique, selon l’OMS. Avec le premier médicament générique africain, l’objectif est de rapprocher la production du besoin et de démontrer qu’un médicament destiné à une maladie fortement présente en Afrique peut aussi être fabriqué sur le continent.

Au programme de cet épisode de L’Étendard, une maladie génétique connue sous le nom de drépanocytose qui a suscité l’attention des chercheurs sénégalais, une attention qui a abouti à la production d’un médicament local. Cependant, plusieurs questions suscitent notre réflexion. Produire localement peut-il permettre à l’Afrique de reprendre progressivement le contrôle de son approvisionnement pharmaceutique ? Et surtout, cette expérience sénégalaise peut-elle devenir un modèle pour d’autres pays du continent ?Pour nous éclairer sur ces questions, nous avons reçu la visite du docteur Mack-Allan Gbayanguele.Selon lui, la production d’un médicament local au Sénégal contre la drépanocytose est une avancée pour l’Afrique, car elle permet de réduire les coûts du traitement.

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