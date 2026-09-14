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"L’évolution de l’OCS est gravée dans son ADN"

"L’évolution de l’OCS est gravée dans son ADN"

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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Karel Vereycken, vice-président de Solidarité et Progrès et directeur de la publication de Nouvelle Solidarité... 14.09.2026, Sputnik Afrique

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"L’évolution de l’OCS est gravée dans son ADN" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Karel Vereycken, vice-président de Solidarité et Progrès et directeur de la publication de Nouvelle Solidarité, analyse l’évolution de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et les enjeux géoéconomiques des nouveaux corridors de connectivité en Eurasie.

Pour Karel Vereycken, la transformation de l’OCS s’inscrit dans une dynamique engagée bien avant sa création en 2001. L’organisation prolonge notamment le "Triangle de Primakov", qui envisageait un rapprochement entre la Russie, la Chine et l’Inde, ainsi que la coopération initiée au sein du Groupe de Shanghai.Selon l’analyste, l’Asie centrale joue un rôle stratégique dans cette architecture, notamment comme espace de coopération et de stabilisation face aux tensions géopolitiques."Primakov avait bien compris que, pour se protéger contre le fameux choc des civilisations popularisé par Huntington (...) que l’Asie centrale pouvait jouer un rôle stabilisateur."Les corridors eurasiens, nouvel enjeu stratégiqueDans un contexte de tensions au Moyen-Orient et de fragilisation des principales routes maritimes mondiales, Karel Vereycken estime que la diversification des voies commerciales devient une priorité pour la Chine et ses partenaires.Pour lui, le développement de ces corridors pourrait ainsi renforcer la connectivité de l’Eurasie et modifier durablement les équilibres géostratégiques.L’OCS est-elle en train de devenir l’un des principaux moteurs de la recomposition géoéconomique de l’Eurasie?🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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