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"Les problèmes entre Alger et Abou Dhabi ont commencé depuis l’ex-Président feu Bouteflika"

"Les problèmes entre Alger et Abou Dhabi ont commencé depuis l’ex-Président feu Bouteflika"

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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Riadh Sidaoui, directeur du Centre arabe des études politiques et sociales à Genève, revient sur les tensions entre... 14.09.2026, Sputnik Afrique

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"Les problèmes entre Alger et Abou Dhabi ont commencé depuis l’ex-Président feu Bouteflika" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Riadh Sidaoui, directeur du Centre arabe des études politiques et sociales à Genève, revient sur les tensions entre Alger et Abou Dhabi.

Selon lui, les divergences entre les deux pays remontent à l’époque d’Abdelaziz Bouteflika et se sont depuis étendues aux enjeux politiques, économiques et sécuritaires au Maghreb et au Sahel.Pour Riadh Sidaoui, les tensions entre Alger et Abou Dhabi ont commencé à se développer avec l’arrivée d’Abdelaziz Bouteflika au pouvoir en 1999. L’analyste estime qu’un réseau d’influence lié aux intérêts émiratis s’est alors progressivement installé en Algérie.Selon lui, l’arrivée d’Abdelmadjid Tebboune à la présidence après le Hirak de 2019 a profondément modifié cette situation, notamment en réduisant l’influence de ces réseaux.Des divergences qui dépassent la politique intérieureRiadh Sidaoui évoque également des enjeux géostratégiques, notamment autour du gazoduc transsaharien reliant le Nigeria à l’Algérie et de la concurrence avec le projet de gazoduc Nigeria-Maroc.L’analyste affirme par ailleurs que les désaccords portent sur la situation sécuritaire au Sahel et accuse Abou Dhabi de soutenir certains acteurs régionaux. Il cite notamment le financement du terrorisme par le paiement de rançons ainsi que le soutien présumé à des mouvements classés terroristes par l’Algérie.Quelles sont les véritables raisons de la dégradation des relations entre Alger et Abou Dhabi et quelles conséquences pour l’équilibre géopolitique du Maghreb et du Sahel?🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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