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Le Forum des cultures unies dévoile son programme d’affaires à Saint-Pétersbourg

Le Forum des cultures unies dévoile son programme d’affaires à Saint-Pétersbourg

Sputnik Afrique

La XIIe édition du forum se tiendra du 24 au 26 septembre autour du thème "Cultures unies — valeurs communes". 14.09.2026, Sputnik Afrique

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La programmation professionnelle s’articulera autour de plusieurs axes:🔹 Préservation du patrimoine culturel et historique🔹 Diversité culturelle et identité des peuples🔹 Culture, éducation et médias🔹 Développement du théâtre, du cinéma, des musées, de la musique et du cirque🔹 Impact des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle sur la création artistique et la conservation du patrimoine🔹 Interaction entre culture et entreprisesLe forum, organisé depuis 2012, accueillera des délégations internationales, des experts et des acteurs culturels de plus de 50 pays.Cette plateforme réunit des représentants de la culture, de l’art, des institutions publiques, du monde académique et des affaires pour discuter des grands enjeux du développement culturel.

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