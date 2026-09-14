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L'émission décrypte l'actualité sous un angle régional et international, avec un focus sur le Sahel et l'AES. Elle réunit des personnalités aux profils variés pour une conversation dynamique où les idées s’enrichissent et se répondent, formant un dialogue constructif qui fait avancer la réflexion.
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"Faire le bonheur par le peuple et pour le peuple": le pari du Parlement de l’AES
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Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem, Nouhoum Sarr, membre du Conseil National de Transition (CNT) du Mali, secrétaire parlementaire, analyse la... 14.09.2026, Sputnik Afrique
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"Faire le bonheur par le peuple et pour le peuple": le pari du Parlement de l’AES
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Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem, Nouhoum Sarr, membre du Conseil National de Transition (CNT) du Mali, secrétaire parlementaire, analyse la construction du Parlement confédéral de l’AES et le rôle central des citoyens dans la défense et la refondation de l’espace sahélien.
Nouhoum Sarr souligne que le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont confrontés à une situation sécuritaire complexe, marquée par la pression de groupes terroristes soutenus, selon lui, par certaines puissances étrangères. Face à ces difficultés, les trois pays ont décidé d’unir leurs efforts afin de protéger leur espace commun: le Sahel.Le secrétaire parlementaire estime que l’action publique doit placer les préoccupations des populations au centre des priorités. Selon lui, leur éloignement pourrait entraîner l’émergence d’un régime dont les conséquences seraient imprévisibles.Nouhoum Sarr précise que le principal rempart de l’AES repose sur l’ensemble de ses composantes:Il appelle donc à renforcer ce "bouclier" en répondant aux besoins des populations dans plusieurs domaines et que cette prise en compte des préoccupations populaires contribuera à renforcer la crédibilité de l’AES et de son Parlement.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox
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"Faire le bonheur par le peuple et pour le peuple": le pari du Parlement de l’AES

17:18 14.09.2026
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"Faire le bonheur par le peuple et pour le peuple": le pari du Parlement de l’AES
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Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem, Nouhoum Sarr, membre du Conseil National de Transition (CNT) du Mali, secrétaire parlementaire, analyse la construction du Parlement confédéral de l’AES et le rôle central des citoyens dans la défense et la refondation de l’espace sahélien.
Nouhoum Sarr souligne que le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont confrontés à une situation sécuritaire complexe, marquée par la pression de groupes terroristes soutenus, selon lui, par certaines puissances étrangères. Face à ces difficultés, les trois pays ont décidé d’unir leurs efforts afin de protéger leur espace commun: le Sahel.

"L'ensemble des trois États de la Confédération de l'AES a un seul bouclier: leur peuple. Toutes les tentatives de déstabilisation, toutes les manœuvres qui ont été entreprises par les adversaires de l'option de l'AES, ont été vouées à l'échec, non pas parce que ceux qui dirigent l'AES sont les plus forts, mais parce qu'il y a un bouclier, et ce bouclier c'est le peuple", a affirmé notre invité.

Le secrétaire parlementaire estime que l’action publique doit placer les préoccupations des populations au centre des priorités. Selon lui, leur éloignement pourrait entraîner l’émergence d’un régime dont les conséquences seraient imprévisibles.
Nouhoum Sarr précise que le principal rempart de l’AES repose sur l’ensemble de ses composantes:
les populations;
la jeunesse;
les femmes et les hommes;
les forces armées;
les institutions;
la presse et les journalistes.
Il appelle donc à renforcer ce "bouclier" en répondant aux besoins des populations dans plusieurs domaines et que cette prise en compte des préoccupations populaires contribuera à renforcer la crédibilité de l’AES et de son Parlement.
"La jeunesse est au cœur de l'action de refondation de nos pays, au cœur de l'action d'intégration de notre espace, et au cœur de l'action pour la conquête collective de la prospérité pour le peuple de l’AES".
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