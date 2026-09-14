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"Faire le bonheur par le peuple et pour le peuple": le pari du Parlement de l’AES

"Faire le bonheur par le peuple et pour le peuple": le pari du Parlement de l’AES

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Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem, Nouhoum Sarr, membre du Conseil National de Transition (CNT) du Mali, secrétaire parlementaire, analyse la... 14.09.2026, Sputnik Afrique

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"Faire le bonheur par le peuple et pour le peuple": le pari du Parlement de l’AES Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem, Nouhoum Sarr, membre du Conseil National de Transition (CNT) du Mali, secrétaire parlementaire, analyse la construction du Parlement confédéral de l’AES et le rôle central des citoyens dans la défense et la refondation de l’espace sahélien.

Nouhoum Sarr souligne que le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont confrontés à une situation sécuritaire complexe, marquée par la pression de groupes terroristes soutenus, selon lui, par certaines puissances étrangères. Face à ces difficultés, les trois pays ont décidé d’unir leurs efforts afin de protéger leur espace commun: le Sahel.Le secrétaire parlementaire estime que l’action publique doit placer les préoccupations des populations au centre des priorités. Selon lui, leur éloignement pourrait entraîner l’émergence d’un régime dont les conséquences seraient imprévisibles.Nouhoum Sarr précise que le principal rempart de l’AES repose sur l’ensemble de ses composantes:Il appelle donc à renforcer ce "bouclier" en répondant aux besoins des populations dans plusieurs domaines et que cette prise en compte des préoccupations populaires contribuera à renforcer la crédibilité de l’AES et de son Parlement.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

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