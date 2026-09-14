Demande record d'engrais en Côte d'Ivoire: "Chaque année, de nouvelles cultures naissent"

"De plus en plus de pays de la sous-région, c'est-à-dire les pays limitrophes, je vais parler du Burkina Faso et puis aussi du Mali, demandent aussi à ce que la Côte d'Ivoire leur fournisse des engrais parce que les engrais n'arrivent pas un peu partout dans la sous-région, dans l'Afrique de l'Ouest. Donc cette crise-là vraiment pèse un peu sur nos productions et sur les producteurs africains", a ajouté M.Ouakiri sur les conséquences du conflit au Moyen-Orient.