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Demande record d'engrais en Côte d'Ivoire: "Chaque année, de nouvelles cultures naissent"
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La Côte d’Ivoire a importé un volume record de 789.500 tonnes d’engrais en 2025, un chiffre supérieur de 38% par rapport à l’année précédente. Pour Sputnik... 14.09.2026, Sputnik Afrique
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Demande record d'engrais en Côte d'Ivoire: "Chaque année, de nouvelles cultures naissent"
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La Côte d’Ivoire a importé un volume record de 789.500 tonnes d’engrais en 2025, un chiffre supérieur de 38% par rapport à l’année précédente. Pour Sputnik Afrique, Rodrigue Ouakiri, entrepreneur agricole ivoirien a fait le point sur la situation agricole dans son pays.
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Demande record d'engrais en Côte d'Ivoire: "Chaque année, de nouvelles cultures naissent"
La Côte d’Ivoire a importé un volume record de 789.500 tonnes d’engrais en 2025, un chiffre supérieur de 38% par rapport à l’année précédente. Pour Sputnik Afrique, Rodrigue Ouakiri, entrepreneur agricole ivoirien a fait le point sur la situation agricole dans son pays.
"Chaque année, de nouvelles cultures naissent. Chaque année, les planteurs ivoiriens augmentent en termes de record la production. Voici un peu ce qui a motivé la consommation d'engrais", a déclaré au micro de Zone de Contact M.Ouakiri.
"De plus en plus de pays de la sous-région, c'est-à-dire les pays limitrophes, je vais parler du Burkina Faso et puis aussi du Mali, demandent aussi à ce que la Côte d'Ivoire leur fournisse des engrais parce que les engrais n'arrivent pas un peu partout dans la sous-région, dans l'Afrique de l'Ouest. Donc cette crise-là vraiment pèse un peu sur nos productions et sur les producteurs africains", a ajouté M.Ouakiri sur les conséquences du conflit au Moyen-Orient.
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