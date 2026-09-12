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"L’Ukraine est une guerre d'attrition, qui a considérablement affaibli les forces occidentales"

"L’Ukraine est une guerre d'attrition, qui a considérablement affaibli les forces occidentales"

Sputnik Afrique

Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Régis de Castelnau, avocat, discute de la reprise du processus de négociation au sujet de la guerre en Ukraine. 12.09.2026, Sputnik Afrique

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"L’Ukraine est une guerre d'attrition, qui a considérablement affaibli les forces occidentales" Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Régis de Castelnau, avocat, discute de la reprise du processus de négociation au sujet de la guerre en Ukraine.

Selon Régis de Castelnau, l’Ukraine a toujours utilisé des méthodes terroristes dans sa guerre contre la Russie. Mais "depuis maintenant plusieurs mois, l'Ukraine en difficulté dans la guerre, à la fois sur le front, mais aussi dans cette guerre qui est une guerre d'usure, a décidé de lancer contre la Russie des attaques, qui relèvent d'attaques contre des infrastructures et des installations civiles."Comme le souligne Régis de Castelnau, comment discuter avec les autorités ukrainiennes, quand le Président n’est plus légitime et que les groupes néonazis infestent les institutions:Toujours est-il que la difficulté dans ces pourparlers est de trouver les personnes avec qui parler. Comme le rappelle Régis de Castelnau:Selon Régis de Castelnau, la fin de la guerre sur le front ukrainien peut conduire à un dépeçage de ce qui restera de l’Ukraine:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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