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"L’Ukraine est une guerre d'attrition, qui a considérablement affaibli les forces occidentales"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Régis de Castelnau, avocat, discute de la reprise du processus de négociation au sujet de la guerre en Ukraine. 12.09.2026, Sputnik Afrique
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Régis de Castelnau, avocat, discute de la reprise du processus de négociation au sujet de la guerre en Ukraine.
Selon Régis de Castelnau, l’Ukraine a toujours utilisé des méthodes terroristes dans sa guerre contre la Russie. Mais "depuis maintenant plusieurs mois, l'Ukraine en difficulté dans la guerre, à la fois sur le front, mais aussi dans cette guerre qui est une guerre d'usure, a décidé de lancer contre la Russie des attaques, qui relèvent d'attaques contre des infrastructures et des installations civiles."Comme le souligne Régis de Castelnau, comment discuter avec les autorités ukrainiennes, quand le Président n’est plus légitime et que les groupes néonazis infestent les institutions:Toujours est-il que la difficulté dans ces pourparlers est de trouver les personnes avec qui parler. Comme le rappelle Régis de Castelnau:Selon Régis de Castelnau, la fin de la guerre sur le front ukrainien peut conduire à un dépeçage de ce qui restera de l’Ukraine:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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"L’Ukraine est une guerre d'attrition, qui a considérablement affaibli les forces occidentales"
16:43 12.09.2026 (Mis à jour: 16:44 14.09.2026)
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Régis de Castelnau, avocat, discute de la reprise du processus de négociation au sujet de la guerre en Ukraine.
Selon Régis de Castelnau
, l’Ukraine a toujours utilisé des méthodes terroristes dans sa guerre contre la Russie. Mais "depuis maintenant plusieurs mois, l'Ukraine en difficulté dans la guerre, à la fois sur le front, mais aussi dans cette guerre qui est une guerre d'usure, a décidé de lancer contre la Russie des attaques, qui relèvent d'attaques contre des infrastructures
et des installations civiles."
Comme le souligne Régis de Castelnau, comment discuter avec les autorités ukrainiennes, quand le Président n’est plus légitime et que les groupes néonazis infestent les institutions:
"Tous ces gens-là, bataillon Azov et compagnie, sont verrouillés dans l'appareil d'État. Ce sont eux qui dirigent un pays dysfonctionnel, un pays où les institutions ne fonctionnent pas, l'Assemblée, la Rada, et c'est du théâtre."
Toujours est-il que la difficulté dans ces pourparlers est de trouver les personnes avec qui parler. Comme le rappelle Régis de Castelnau:
"Pour faire de la diplomatie, il faut avoir en face de soi des gens qui ont signé de bonne foi les accords de Minsk, pas comme Mme Merkel. Qui a dit après: 'Mais non, mais pas du tout, on n'avait pas du tout l'intention de les appliquer, c'était pour gagner du temps'".
Selon Régis de Castelnau, la fin de la guerre sur le front ukrainien peut conduire à un dépeçage de ce qui restera de l’Ukraine:
"Vous aurez les amis polonais, qui vont commencer à loucher vers la Volhynie. Vous savez, ils n'ont pas accepté que les massacreurs des Polonais en Volhynie pendant la Deuxième Guerre mondiale aient été à ce point honorés. La Hongrie pourrait souhaiter récupérer des terres qu'elle considère comme hongroises. Donc, on va se retrouver avec un petit état croupion."
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