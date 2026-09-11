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Slobodan Despot: "On a un système qui aujourd'hui est à la pointe de la censure dans le monde"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Slobodan Despot, romancier, éditeur et fondateur-directeur de l’Antipresse, analyse l’influence de l’UE dans la... 11.09.2026, Sputnik Afrique
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Slobodan Despot: "On a un système qui aujourd'hui est à la pointe de la censure dans le monde"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Slobodan Despot, romancier, éditeur et fondateur-directeur de l’Antipresse, analyse l’influence de l’UE dans la chute du libéralisme politique en Europe.
Pour Slobodan Despot, le lancement de la construction européenne après la Seconde Guerre mondiale a remis en cause la logique des États-nations, sur laquelle les pays européens s’étaient constitués depuis le Moyen Âge:Le principe même de la construction européenne repose sur la corruption des élites:La superposition des bureaucraties a contribué à la fin du libéralisme:Le glissement vers un système répressif est inévitable pour des élites particulièrement impopulaires, comme le souligne Slobodan Despot:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Slobodan Despot: "On a un système qui aujourd'hui est à la pointe de la censure dans le monde"

13:50 11.09.2026
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Slobodan Despot: "On a un système qui aujourd'hui est à la pointe de la censure dans le monde"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Slobodan Despot, romancier, éditeur et fondateur-directeur de l’Antipresse, analyse l’influence de l’UE dans la chute du libéralisme politique en Europe.
Pour Slobodan Despot, le lancement de la construction européenne après la Seconde Guerre mondiale a remis en cause la logique des États-nations, sur laquelle les pays européens s’étaient constitués depuis le Moyen Âge:
"C'est-à-dire qu'on décide de créer une "supra-nation". Une "supra-nation" ne se fabrique pas plus qu'on ne peut faire un arbre. On peut planter un arbre et attendre qu'il pousse. Mais prétendre qu'on peut fabriquer un arbre, c'est des propos de fous. Et ce qu'on a fait en Europe."
Le principe même de la construction européenne repose sur la corruption des élites:
"La corruption, elle commence par exemple par le fait d'avoir des avantages hors de chez soi, hors de son pays qui sont plus intéressants que les avantages ou les compensations liés à une fonction publique, utile et démocratique dans son propre pays."
La superposition des bureaucraties a contribué à la fin du libéralisme:
"Vous avez une bureaucratie, qui s'est développée, qui est pléthorique, mais qui prend pour alibi le libéralisme, pour encore faire croire à elle-même et au monde que c'est une société fondée sur des valeurs de liberté personnelle, alors qu'elle est tout à fait l'inverse. C'est une société collectiviste, qui ne reconnaît aucune autonomie à l'individu, qui l'a piétiné férocement."
Le glissement vers un système répressif est inévitable pour des élites particulièrement impopulaires, comme le souligne Slobodan Despot:
"Il y a un indice, qui vous dit tout sur la nécessité des systèmes répressifs, c'est la popularité de ces gens. Il n'y a pas de dirigeants dans le monde actuel, où que ce soit, qui soient aussi peu populaires que les dirigeants des pays de l'Union européenne aujourd'hui, en particulier du noyau dur, France, Allemagne et Grande-Bretagne."
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