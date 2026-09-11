https://fr.sputniknews.africa/20260911/slobodan-despot-on-a-un-systeme-qui-aujourdhui-est-a-la-pointe-de-la-censure-dans-le-monde-1089071174.html

Slobodan Despot: "On a un système qui aujourd'hui est à la pointe de la censure dans le monde"

Slobodan Despot: "On a un système qui aujourd'hui est à la pointe de la censure dans le monde"

Sputnik Afrique

Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Slobodan Despot, romancier, éditeur et fondateur-directeur de l’Antipresse, analyse l’influence de l’UE dans la... 11.09.2026, Sputnik Afrique

2026-09-11T13:50+0200

2026-09-11T13:50+0200

2026-09-11T13:50+0200

sans détour

podcasts

union européenne (ue)

france

allemagne

royaume-uni

bureaucratie

libéralisme

autonomie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/0b/1089070990_0:0:436:245_1920x0_80_0_0_cf55d279fd7a0a91b3bd7dc4aedb2044.jpg

Slobodan Despot: "On a un système qui aujourd'hui est à la pointe de la censure dans le monde" Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Slobodan Despot, romancier, éditeur et fondateur-directeur de l’Antipresse, analyse l’influence de l’UE dans la chute du libéralisme politique en Europe.

Pour Slobodan Despot, le lancement de la construction européenne après la Seconde Guerre mondiale a remis en cause la logique des États-nations, sur laquelle les pays européens s’étaient constitués depuis le Moyen Âge:Le principe même de la construction européenne repose sur la corruption des élites:La superposition des bureaucraties a contribué à la fin du libéralisme:Le glissement vers un système répressif est inévitable pour des élites particulièrement impopulaires, comme le souligne Slobodan Despot:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

france

allemagne

royaume-uni

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

podcasts, union européenne (ue), france, allemagne, royaume-uni, bureaucratie, libéralisme, autonomie, аудио