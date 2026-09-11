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Paris sportifs en ligne: quand le phénomène social devient un fléau en Afrique

Paris sportifs en ligne: quand le phénomène social devient un fléau en Afrique

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Les paris sportifs en ligne répondent à une logique particulièrement séduisante: miser peu pour espérer gagner beaucoup. Pour un jeune confronté au chômage, à... 11.09.2026, Sputnik Afrique

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Paris sportifs en ligne: quand le phénomène social devient un fléau en Afrique Sputnik Afrique Les paris sportifs en ligne répondent à une logique particulièrement séduisante: miser peu pour espérer gagner beaucoup. Pour un jeune confronté au chômage, à la précarité ou à des revenus limités, la perspective de transformer rapidement une petite somme en un gain important peut apparaître comme une opportunité.

Au programme de ce numéro de L’Étendard, un phénomène qui s’est progressivement installé dans les habitudes de nombreux jeunes Africains. Pour nous éclairer sur les enjeux de ce phénomène, nous recevons sur les ondes de Sputnik Afrique Ahmed Rouadjia, professeur de science politique et chercheur en sociologie politique.À la question de savoir ce qu’il pense des paris sportifs, Ahmed Rouadjia les qualifie de véritable maladie.Il conseille cependant aux jeunes Africains de se tourner vers l’agriculture ou de chercher un travail digne au lieu de perdre leur énergie dans les paris sportifs.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici

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