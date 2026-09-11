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Paris sportifs en ligne: quand le phénomène social devient un fléau en Afrique
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Les paris sportifs en ligne répondent à une logique particulièrement séduisante: miser peu pour espérer gagner beaucoup. Pour un jeune confronté au chômage, à... 11.09.2026, Sputnik Afrique
2026-09-11T16:54+0200
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Paris sportifs en ligne: quand le phénomène social devient un fléau en Afrique
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Les paris sportifs en ligne répondent à une logique particulièrement séduisante: miser peu pour espérer gagner beaucoup. Pour un jeune confronté au chômage, à la précarité ou à des revenus limités, la perspective de transformer rapidement une petite somme en un gain important peut apparaître comme une opportunité.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, un phénomène qui s’est progressivement installé dans les habitudes de nombreux jeunes Africains. Pour nous éclairer sur les enjeux de ce phénomène, nous recevons sur les ondes de Sputnik Afrique Ahmed Rouadjia, professeur de science politique et chercheur en sociologie politique.À la question de savoir ce qu’il pense des paris sportifs, Ahmed Rouadjia les qualifie de véritable maladie.Il conseille cependant aux jeunes Africains de se tourner vers l’agriculture ou de chercher un travail digne au lieu de perdre leur énergie dans les paris sportifs.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Paris sportifs en ligne: quand le phénomène social devient un fléau en Afrique
Les paris sportifs en ligne répondent à une logique particulièrement séduisante: miser peu pour espérer gagner beaucoup. Pour un jeune confronté au chômage, à la précarité ou à des revenus limités, la perspective de transformer rapidement une petite somme en un gain important peut apparaître comme une opportunité.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, un phénomène qui s’est progressivement installé dans les habitudes de nombreux jeunes Africains. Pour nous éclairer sur les enjeux de ce phénomène, nous recevons sur les ondes de Sputnik Afrique Ahmed Rouadjia, professeur de science politique et chercheur en sociologie politique.
À la question de savoir ce qu’il pense des paris sportifs, Ahmed Rouadjia les qualifie de véritable maladie.
“Ce jeu devient une véritable maladie, une forme de dépendance cruelle dont les jeunes ne peuvent pas se libérer à l'heure actuelle”, affirme-t-il.
Il conseille cependant aux jeunes Africains de se tourner vers l’agriculture ou de chercher un travail digne au lieu de perdre leur énergie dans les paris sportifs.
“À mon avis, je conseillerais aux jeunes de travailler la terre et de s'engager dans un travail collectif. Je leur dirais de s'investir pour gagner dignement leur pain, de chercher un emploi honnête — même s'il est mal rémunéré — car il apporte à la jeunesse une véritable stabilité, une indépendance, ainsi que de la dignité et de l'honneur”, ajoute Ahmed Rouadjia au micro de Sputnik Afrique.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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