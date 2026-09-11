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"Les Européens ont forcé à l'Ukraine à aller vers la guerre et à refuser la paix"

"Les Européens ont forcé à l'Ukraine à aller vers la guerre et à refuser la paix"

Sputnik Afrique

L'Ukraine n'a quasiment plus de systèmes antimissiles Patriot dans ses stocks, alors que l'hiver approche et risque d'être pire que l'année dernière pour Kiev... 11.09.2026, Sputnik Afrique

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"Les Européens ont forcé à l'Ukraine à aller vers la guerre et à refuser la paix" Sputnik Afrique L'Ukraine n'a quasiment plus de systèmes antimissiles Patriot dans ses stocks, alors que l'hiver approche et risque d'être pire que celui que Kiev a connu l'année dernière. Pour Sputnik Afrique, Cheikh Ousmane Diallo, coordonnateur du front pour le retrait des bases militaires françaises au Sénégal, est revenu sur la situation militaire compliquée de Kiev.

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