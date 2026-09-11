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"Les Européens ont forcé à l'Ukraine à aller vers la guerre et à refuser la paix"
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Sputnik Afrique
L'Ukraine n'a quasiment plus de systèmes antimissiles Patriot dans ses stocks, alors que l'hiver approche et risque d'être pire que l'année dernière pour Kiev... 11.09.2026, Sputnik Afrique
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L'Ukraine n'a quasiment plus de systèmes antimissiles Patriot dans ses stocks, alors que l'hiver approche et risque d'être pire que celui que Kiev a connu l'année dernière. Pour Sputnik Afrique, Cheikh Ousmane Diallo, coordonnateur du front pour le retrait des bases militaires françaises au Sénégal, est revenu sur la situation militaire compliquée de Kiev.
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"Les Européens ont forcé à l'Ukraine à aller vers la guerre et à refuser la paix"
L'Ukraine n'a quasiment plus de systèmes antimissiles Patriot dans ses stocks, alors que l'hiver approche et risque d'être pire que l'année dernière pour Kiev. Pour Sputnik Afrique, Cheikh Ousmane Diallo, coordonnateur du front pour le retrait des bases militaires françaises au Sénégal, est revenu sur la situation militaire compliquée de Kiev.
"Le problème est que, depuis le début entre guillemets de la guerre, les Européens ont forcé à l'Ukraine d'aller vers la guerre et de refuser la paix. Ce qui était suicidaire pour moi, les Européens ont vu leur économie se dégrader, leur apport énergétique complètement perturbé. Et aujourd'hui, l'Ukraine est en mauvaise posture et l'Europe pareil. Donc, ce qu'ils cherchent, c'est à retarder les négociations et faire de telle sorte que l'Ukraine puisse avoir une petite position de force pour pouvoir mieux négocier. C'est la raison pour laquelle il y avait eu l'opération des 40 jours pour tenter une offensive contre la Russie, à l'intérieur de la Russie, c'était un échec total", a déclaré M. Diallo au micro de Zone de Contact.
"Par rapport à l'Ukraine, je pense que c'est simple. Le problème est que l'Ukraine fait partie des pays les plus corrompus et il est avéré qu'il y a beaucoup d'armes qui ont été livrées dans le cadre de la guerre contre la Russie, qui n'ont pas été utilisées au niveau du front en Ukraine, mais qui ont été utilisées pour armer les groupes armés terroristes en Afrique", a-t-il ajouté.
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