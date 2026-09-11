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L’Afrique regorge d’eau... Alors pourquoi les Africains ont-ils toujours soif?

L’Afrique regorge d’eau... Alors pourquoi les Africains ont-ils toujours soif?

Sputnik Afrique

L’Afrique est traversée par de grands fleuves, possède d’immenses nappes souterraines et compte parmi les régions les plus riches en ressources hydriques... 11.09.2026, Sputnik Afrique

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L’Afrique regorge d’eau... Alors pourquoi les Africains ont-ils toujours soif? Sputnik Afrique L’Afrique est traversée par de grands fleuves, possède d’immenses nappes souterraines et compte parmi les régions les plus riches en ressources hydriques. Pourtant, des millions d’Africains n’ont toujours pas accès à une eau potable gérée en toute sécurité. Alors, où est le paradoxe?

Dans ce podcast de Regards honnêtes, l'animateur Paul Ella enquête sur ce paradoxe: comment un continent qui possède 9% des ressources mondiales en eau douce peut-il encore laisser autant de populations sans accès à cette ressource vitale? Des fleuves aux robinets, des problèmes d’infrastructures aux enjeux de souveraineté, il explore les raisons de cette contradiction et les solutions qui pourraient permettre de la dépasser."Nos robinets sont secs, nous avons parcouru des kilomètres chaque jour pour trouver quelques litres d'eau. Et souvent, cette eau est insalubre. Ce n'est pas un simple inconfort, c'est une menace directe pour notre santé, notre économie et l'avenir de notre jeunesse."Le constat est glaçant. Face à cette tragédie, une question hante les esprits : pourquoi l'Afrique, si riche en eau, peine-t-elle à la faire couler jusqu'à ses populations?Mais une lueur d'espoir émerge. Au Burundi, le projet PAEPA – Amazi Iwacu – investit 90 millions de dollars pour produire jusqu'à 60 000 mètres cubes d'eau potable par jour. "Les investissements dans l'eau ne sont pas uniquement des dépenses d'infrastructures, ce sont aussi des investissements dans la santé, dans l'éducation, et donc la croissance économique et le bien-être de la population."Alors que les poètes chantent la beauté de l'eau, que les enfants meurent en silence et que les États se disputent des fleuves sans frontières, une vérité s'impose : "L'eau paraît infinie lorsqu'elle coule. Mais elle devient précieuse dès qu'elle s'arrête."Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

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