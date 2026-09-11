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Inondations à répétition: fatalité naturelle ou responsabilité humaine?

Inondations à répétition: fatalité naturelle ou responsabilité humaine?

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Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Alban Dieu béni Djasrabé, ingénieur agronome et coordonnateur de la Communauté des agronomes centrafricains... 11.09.2026, Sputnik Afrique

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Inondations à répétition: fatalité naturelle ou responsabilité humaine? Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Jérémie reçoit Alban Dieu béni Djasrabé, ingénieur agronome et coordonnateur de la Communauté des agronomes centrafricains, pour décrypter les causes réelles des inondations qui frappent la Centrafrique.

Chaque saison des pluies, des habitations sont envahies par les eaux, des familles sont déplacées, des infrastructures endommagées et des terres agricoles perdues. Mais pour l'expert, la nature n'est pas la seule coupable. Déchets plastiques obstruant les caniveaux, déforestation, occupation des zones marécageuses, urbanisation anarchique: autant de facteurs qui transforment une simple pluie en catastrophe. Et le constat est sans appel. Les conséquences sont lourdes, tant sur le plan sanitaire qu'économique. Face à ce cercle vicieux, l'ingénieur propose des solutions concrètes articulées autour de trois niveaux d'action: arrêter la coupe des arbres et reboiser massivement, assurer une bonne gestion des déchets et le nettoyage régulier des caniveaux, et sensibiliser les populations vivant dans les zones à risque à trouver des alternatives.Mais pour lui, la véritable clé du changement repose sur une prise de conscience collective et sur l'éducation des plus jeunes.

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