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Du lithium à l’or: le Mali à l’épreuve de sa souveraineté minière

Du lithium à l’or: le Mali à l’épreuve de sa souveraineté minière

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Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem, l’économiste Modibo Mao Makalou décrypte la stratégie malienne pour ne plus se contenter d’exporter de l’or et du... 11.09.2026, Sputnik Afrique

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Du lithium à l’or: le Mali à l’épreuve de sa souveraineté minière Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem, l’économiste Modibo Mao Makalou décrypte la stratégie malienne pour ne plus se contenter d’exporter de l’or et du lithium bruts, mais connecter le secteur minier à l’économie nationale, en misant sur la coopération avec les investisseurs et la transformation structurelle.

Modibo Mao Makalou souligne que le Mali, producteur industriel de mines depuis une trentaine d’années, est passé de l’or au lithium, dont il est le premier producteur africain. Il insiste sur la nécessité de mieux connecter le secteur minier à l’économie nationale, en permettant aux entreprises maliennes de fournir des intrants et de participer à la chaîne de production.Selon lui, la recherche et l’exploitation minières exigent des ressources techniques et financières, ainsi qu’une capacité de commercialisation. Il plaide pour une harmonisation des législations minières avec les pays voisins, afin de rester compétitifs face à la mobilité des investisseurs.Les principaux obstacles à surmonter sont bien identifiés:Pour Modibo Mao Makalou, le couplage entre transition énergétique et industrialisation minière offre au Mali une fenêtre d’opportunité pour transformer durablement son modèle de développement.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

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