https://fr.sputniknews.africa/20260911/du-lithium-a-lor-le-mali-a-lepreuve-de-sa-souverainete-miniere-1089066346.html
Du lithium à l’or: le Mali à l’épreuve de sa souveraineté minière
Du lithium à l’or: le Mali à l’épreuve de sa souveraineté minière
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem, l’économiste Modibo Mao Makalou décrypte la stratégie malienne pour ne plus se contenter d’exporter de l’or et du... 11.09.2026, Sputnik Afrique
2026-09-11T12:57+0200
2026-09-11T12:57+0200
2026-09-11T12:57+0200
tandem
podcasts
stratégie
mali
or
exportations
lithium
secteur minier
économie
coopération
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/0b/1089067338_0:0:887:500_1920x0_80_0_0_2d07a18b92304ff00cfd5544b057ec76.jpg
Du lithium à l’or: le Mali à l’épreuve de sa souveraineté minière
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem, l’économiste Modibo Mao Makalou décrypte la stratégie malienne pour ne plus se contenter d’exporter de l’or et du lithium bruts, mais connecter le secteur minier à l’économie nationale, en misant sur la coopération avec les investisseurs et la transformation structurelle.
Modibo Mao Makalou souligne que le Mali, producteur industriel de mines depuis une trentaine d’années, est passé de l’or au lithium, dont il est le premier producteur africain. Il insiste sur la nécessité de mieux connecter le secteur minier à l’économie nationale, en permettant aux entreprises maliennes de fournir des intrants et de participer à la chaîne de production.Selon lui, la recherche et l’exploitation minières exigent des ressources techniques et financières, ainsi qu’une capacité de commercialisation. Il plaide pour une harmonisation des législations minières avec les pays voisins, afin de rester compétitifs face à la mobilité des investisseurs.Les principaux obstacles à surmonter sont bien identifiés:Pour Modibo Mao Makalou, le couplage entre transition énergétique et industrialisation minière offre au Mali une fenêtre d’opportunité pour transformer durablement son modèle de développement.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox
mali
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/0b/1089067338_0:0:887:666_1920x0_80_0_0_6a97b6ef873ffa03c17f3ce44bf8d49f.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
podcasts, stratégie, mali, or, exportations, lithium, secteur minier, économie, coopération, transformation, opportunités, énergies renouvelables, réchauffement climatique, аудио
podcasts, stratégie, mali, or, exportations, lithium, secteur minier, économie, coopération, transformation, opportunités, énergies renouvelables, réchauffement climatique, аудио
Du lithium à l’or: le Mali à l’épreuve de sa souveraineté minière
Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem, l’économiste Modibo Mao Makalou décrypte la stratégie malienne pour ne plus se contenter d’exporter de l’or et du lithium bruts, mais connecter le secteur minier à l’économie nationale, en misant sur la coopération avec les investisseurs et la transformation structurelle.
Modibo Mao Makalou souligne que le Mali, producteur industriel de mines depuis une trentaine d’années, est passé de l’or au lithium, dont il est le premier producteur africain. Il insiste sur la nécessité de mieux connecter le secteur minier à l’économie nationale, en permettant aux entreprises maliennes de fournir des intrants et de participer à la chaîne de production.
"La souveraineté minière, ça veut dire que nous prenons les décisions en fonction de l'intérêt général, de l'intérêt de notre pays. Ce n'est pas la confrontation nécessairement, c'est d'abord la coopération".
Selon lui, la recherche et l’exploitation minières exigent des ressources techniques et financières, ainsi qu’une capacité de commercialisation. Il plaide pour une harmonisation des législations minières avec les pays voisins, afin de rester compétitifs face à la mobilité des investisseurs.
Les principaux obstacles à surmonter sont bien identifiés:
la fragmentation des marchés africains,
le besoin de transformation structurelle,
la nécessité d’harmoniser les cadres juridiques pour passer d’une logique d’exportation de produits bruts
à la création de valeur ajoutée locale.
Pour Modibo Mao Makalou, le couplage entre transition énergétique et industrialisation minière offre au Mali une fenêtre d’opportunité pour transformer durablement son modèle de développement.
"Alors que nous avons l'eau, nous avons le lithium, l'éolien, on a les ressources, les énergies renouvelables. Donc il va falloir quand même diversifier et faire cette transition écologique assez rapidement pour aller vers cette industrialisation. Et aussi vous savez, c'est en allant vers les énergies renouvelables que nous allons réduire les effets du changement climatique aussi", a affirmé l’économiste.
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem
.