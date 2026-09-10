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"Les États-Unis vont être anéantis par cette erreur majeure qu’a été la saisie des avoirs" russes

"Les États-Unis vont être anéantis par cette erreur majeure qu’a été la saisie des avoirs" russes

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Charles Abdallah, professeur à l'université de Saint-Joseph à Beyrouth et ex-économiste de l'UE au Liban, estime qu'il... 10.09.2026, Sputnik Afrique

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"Les États-Unis vont être anéantis par cette erreur majeure qu’a été la saisie des avoirs" russes Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Charles Abdallah, professeur à l'université de Saint-Joseph à Beyrouth et ex-économiste de l'UE au Liban, estime qu'il est évident " qu’il est dans l’intérêt des pays du Sud global d’avoir à éviter l’utilisation du dollar dans leurs transactions avec qui que ce soit pour gagner en souveraineté".

Charles Abdallah revient d’abord sur le poids du système financier américain et sur la capacité de Washington à sanctionner les banques qui effectuent des transactions avec des entités visées par les sanctions américaines.Il cite notamment le cas de BNP Paribas, condamnée en 2014 à une amende de 8,9 milliards de dollars pour avoir contourné des embargos américains.Pour l’économiste, cette situation montre l’intérêt pour les pays du Sud global de réduire leur dépendance au dollar:Les BRICS et la dé-dollarisationSelon Charles Abdallah, les BRICS constituent une piste pour développer des alternatives au système dominé par le dollar, notamment grâce aux paiements en monnaies locales.L’économiste estime également que la saisie des avoirs de la Banque centrale de Russie a contribué à fragiliser la confiance dans le dollar."Tous ces efforts des États-Unis vont être anéantis par cette erreur majeure qu’a été la saisie des avoirs de la Banque Centrale de Russie."Quelle souveraineté financière pour l’Afrique?Pour les pays africains, cette évolution pourrait aussi passer par le développement d’infrastructures financières et de télécommunications permettant de diversifier les échanges internationaux.🌍 Dé-dollarisation, monnaies locales et nouvelles infrastructures: comment les pays africains peuvent-ils renforcer leur souveraineté financière?🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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