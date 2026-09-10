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L'alphabétisation, clé de l'émancipation: où en est l'Afrique subsaharienne?

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Le 8 septembre marque chaque année la Journée internationale de l’alphabétisation. Depuis 1967, cette journée rappelle l’importance de l’alphabétisation comme... 10.09.2026, Sputnik Afrique

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L'alphabétisation, clé de l'émancipation: où en est l'Afrique subsaharienne? Sputnik Afrique Le 8 septembre marque chaque année la Journée internationale de l’alphabétisation. Depuis 1967, cette journée rappelle l’importance de l’alphabétisation comme droit fondamental et comme levier de développement. Mais derrière cette journée symbolique, une réalité demeure. Environ un adulte sur trois ne possède toujours pas les compétences fondamentales en lecture et en écriture.

Une question qui suscite beaucoup d'enthousiasme. Pourquoi l’alphabétisation reste-t-elle un enjeu majeur pour l’avenir de l’Afrique subsaharienne?Pour nous éclairer sur cette question, nous recevons dans nos locaux Murphy Pandzou, chef de projets, président de Nouvel Essor (une association dédiée à l’éducation ).Selon lui, le progrès est réel en Afrique subsaharienne, mais il est nécessaire d'améliorer la qualité de l’enseignement.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici

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