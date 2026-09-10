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Déclaration de Durban: "Une initiative très belle qui connaît des difficultés majeures"
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La Déclaration et le Programme d'action de Durban contre le racisme et la xénophobie ont été adoptés il y a 25 ans. Au micro de Sputnik Afrique, Abdoulaye... 10.09.2026, Sputnik Afrique
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Déclaration de Durban: "Une initiative très belle qui connaît des difficultés majeures"
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La Déclaration et le Programme d'action de Durban contre le racisme et la xénophobie ont été adoptés il y a 25 ans. Au micro de Sputnik Afrique, Abdoulaye Nabaloum, panafricaniste burkinabè et président de l'Association des mouvements panafricains d'Afrique de l'Ouest, a dressé le bilan de ce qui reste à faire pour éradiquer ce fléau.
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Déclaration de Durban: "Une initiative très belle qui connaît des difficultés majeures"
La Déclaration et le Programme d'action de Durban contre le racisme et la xénophobie ont été adoptés il y a 25 ans. Au micro de Sputnik Afrique, Abdoulaye Nabaloum, panafricaniste burkinabè et président de l'Association des mouvements panafricains d'Afrique de l'Ouest, a dressé le bilan de ce qui reste à faire pour éradiquer ce fléau.
"Depuis 2001, effectivement, l'Onu tente de mettre en place un mécanisme pour lutter contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance dans le monde. Il se trouve que cette initiative, qui semble très belle, va connaître des difficultés majeures, notamment à son adoption à Durban. Il y a d'abord Israël et les États-Unis qui n'ont pas vu d'un bon œil cette façon d'organiser, ou en tout cas de lutter contre ce fléau qui est un mal qui gangrène les peuples, les populations dans le monde de façon entière", a estimé M.Nabaloum au micro de Zone de Contact.
"Les seules initiatives que je trouve aujourd'hui très louables, c'est effectivement l'engagement des Africains à lutter contre, à faire reconnaître l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité. Le Ghana et l'Union africaine ont pu faire voter cette résolution. C'est cela que je peux trouver qui soit, en tout cas, une avancée significative", a-t-il ajouté.
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