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Déclaration de Durban: "Une initiative très belle qui connaît des difficultés majeures"

Déclaration de Durban: "Une initiative très belle qui connaît des difficultés majeures"

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La Déclaration et le Programme d'action de Durban contre le racisme et la xénophobie ont été adoptés il y a 25 ans. Au micro de Sputnik Afrique, Abdoulaye... 10.09.2026, Sputnik Afrique

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Déclaration de Durban: "Une initiative très belle qui connaît des difficultés majeures" Sputnik Afrique La Déclaration et le Programme d'action de Durban contre le racisme et la xénophobie ont été adoptés il y a 25 ans. Au micro de Sputnik Afrique, Abdoulaye Nabaloum, panafricaniste burkinabè et président de l'Association des mouvements panafricains d'Afrique de l'Ouest, a dressé le bilan de ce qui reste à faire pour éradiquer ce fléau.

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