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Bassin du Congo: peut-on nourrir les populations tout en protégeant la forêt?
Bassin du Congo: peut-on nourrir les populations tout en protégeant la forêt?
Sputnik Afrique
Dans plusieurs pays africains, une grande partie des produits alimentaires consommés provient encore de l’extérieur. Pour les pays du bassin du Congo... 10.09.2026, Sputnik Afrique
2026-09-10T17:06+0200
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Bassin du Congo: peut-on nourrir les populations tout en protégeant la forêt?
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Dans plusieurs pays africains, une grande partie des produits alimentaires consommés provient encore de l’extérieur. Pour les pays du bassin du Congo, développer la production agricole locale apparaît donc comme un enjeu de souveraineté.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, la 2ᵉ Conférence du bassin du Congo qui s’est déroulée à Yaoundé au Cameroun du 25 au 27 août de cette année. Cette conférence a notamment été consacrée à la souveraineté alimentaire et à la protection de la biodiversité.Mais au-delà des déclarations, des engagements et des solutions proposées, une question principale se pose: quelles solutions concrètes les pays du bassin du Congo peuvent-ils mettre en place pour concilier production alimentaire, développement économique et protection de la biodiversité?Pour nous éclairer, nous recevons Kabasele Tshimanga, sénateur honoraire et président national de l'Union des démocrates socialistes (UDS).Selon lui, les pays du bassin du Congo doivent s’unir autour d’une politique régionale commune afin d’assurer la protection de la biodiversité.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Bassin du Congo: peut-on nourrir les populations tout en protégeant la forêt?
Dans plusieurs pays africains, une grande partie des produits alimentaires consommés provient encore de l’extérieur. Pour les pays du bassin du Congo, développer la production agricole locale apparaît donc comme un enjeu de souveraineté.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, la 2ᵉ Conférence du bassin du Congo qui s’est déroulée à Yaoundé au Cameroun du 25 au 27 août de cette année. Cette conférence a notamment été consacrée à la souveraineté alimentaire et à la protection de la biodiversité.
Mais au-delà des déclarations, des engagements et des solutions proposées, une question principale se pose: quelles solutions concrètes les pays du bassin du Congo peuvent-ils mettre en place pour concilier production alimentaire, développement économique et protection de la biodiversité?
Pour nous éclairer, nous recevons Kabasele Tshimanga, sénateur honoraire et président national de l'Union des démocrates socialistes (UDS).
Selon lui, les pays du bassin du Congo doivent s’unir autour d’une politique régionale commune afin d’assurer la protection de la biodiversité.
“La meilleure solution serait d'avoir une politique agricole régionale dans le bassin du Congo ainsi qu'une politique harmonisée de protection des écosystèmes”, affirme Kabasele Tshimanga au micro de Sputnik Afrique.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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