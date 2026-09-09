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Un sommet Russie-Chine-USA possible en marge de l'APEC — Kremlin

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❗️ Un sommet Russie-Chine-USA possible en marge de l'APEC — KremlinCette éventualité a été évoquée lors de contacts entre Vladimir Poutine et Donald Trump, a... 09.09.2026, Sputnik Afrique

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❗️ Un sommet Russie-Chine-USA possible en marge de l'APEC — KremlinCette éventualité a été évoquée lors de contacts entre Vladimir Poutine et Donald Trump, a précisé Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe.👉 Le sommet de l'APEC se tiendra les 18 et 19 novembre à Shenzhen, en Chine.Abonnez-vous @sputnik_afrique🔸 Sputnik Afrique | X 🔸

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