https://fr.sputniknews.africa/20260909/un-sommet-russie-chine-usa-possible-en-marge-de-lapec--kremlin-1089011863.html
Un sommet Russie-Chine-USA possible en marge de l'APEC — Kremlin
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❗️ Un sommet Russie-Chine-USA possible en marge de l'APEC — KremlinCette éventualité a été évoquée lors de contacts entre Vladimir Poutine et Donald Trump, a... 09.09.2026, Sputnik Afrique
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❗️ Un sommet Russie-Chine-USA possible en marge de l'APEC — KremlinCette éventualité a été évoquée lors de contacts entre Vladimir Poutine et Donald Trump, a précisé Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe.👉 Le sommet de l'APEC se tiendra les 18 et 19 novembre à Shenzhen, en Chine.Abonnez-vous @sputnik_afrique🔸 Sputnik Afrique | X 🔸
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Cette éventualité a été évoquée lors de contacts entre Vladimir Poutine et Donald Trump, a précisé Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe.
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