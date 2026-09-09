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Sénégal: dette, FMI et souveraineté, le Pastef veut savoir ce que le pays a réellement signé
Sénégal: dette, FMI et souveraineté, le Pastef veut savoir ce que le pays a réellement signé
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Après des mois de négociations, Dakar et le Fonds monétaire international sont parvenus à un accord technique. L'histoire des relations entre le FMI et les... 09.09.2026, Sputnik Afrique
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Sénégal: dette, FMI et souveraineté, le Pastef veut savoir ce que le pays a réellement signé
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Après des mois de négociations, Dakar et le Fonds monétaire international sont parvenus à un accord technique. L'histoire des relations entre le FMI et les pays africains est jalonnée de programmes d'ajustement, de réformes budgétaires et de mesures parfois douloureuses pour les populations.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, nous filons à Dakar, où la dette publique a explosé après la révélation d'emprunts jusque-là non déclarés. En 2024, la dette publique a atteint environ 132 % du PIB, selon les données rapportées après la réévaluation des comptes. Mais derrière le cas sénégalais se dessine une problématique beaucoup plus large: quelle place le FMI doit-il occuper dans les choix économiques des États africains?Pour nous éclairer, nous recevons Alassane Samba Diop, directeur général de la radio et de la télévision du Groupe Emedia du Sénégal .Selon lui, au lieu de toujours tendre la main au FMI, les pays africains doivent s’unir, faire tomber les frontières coloniales et s’ouvrir à d'autres acteurs comme la Fédération de Russie.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Après des mois de négociations, Dakar et le Fonds monétaire international sont parvenus à un accord technique. L'histoire des relations entre le FMI et les pays africains est jalonnée de programmes d'ajustement, de réformes budgétaires et de mesures parfois douloureuses pour les populations.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, nous filons à Dakar, où la dette publique a explosé après la révélation d'emprunts jusque-là non déclarés. En 2024, la dette publique a atteint environ 132 % du PIB, selon les données rapportées après la réévaluation des comptes. Mais derrière le cas sénégalais se dessine une problématique beaucoup plus large: quelle place le FMI doit-il occuper dans les choix économiques des États africains?
Pour nous éclairer, nous recevons Alassane Samba Diop, directeur général de la radio et de la télévision du Groupe Emedia du Sénégal .
Selon lui, au lieu de toujours tendre la main au FMI, les pays africains doivent s’unir, faire tomber les frontières coloniales et s’ouvrir à d'autres acteurs comme la Fédération de Russie.
“Les frontières héritières et coloniales, il faut les faire tomber. Sauf que les pays africains puissent savoir quel est leur intérêt. Nous avons les États-Unis d'Afrique. nous avons la Fédération de Russie” affirme Alassane Samba Diop au micro de Sputnik Afrique.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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