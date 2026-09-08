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ZLECAf : l’Afrique ouvre ses frontières économiques, mais sa jeunesse reste à l'écart

ZLECAf : l’Afrique ouvre ses frontières économiques, mais sa jeunesse reste à l'écart

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Selon l’African Youth Survey 2026, seulement 22 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans interrogés déclarent connaître la ZLECAf. Autrement dit, près de 79 % ne la... 08.09.2026, Sputnik Afrique

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ZLECAf : l’Afrique ouvre ses frontières économiques, mais sa jeunesse reste à l'écart Sputnik Afrique Selon l’African Youth Survey 2026, seulement 22 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans interrogés déclarent connaître la ZLECAf. Autrement dit, près de 79 % ne la connaissent pas. L’enquête a été réalisée auprès de 4.901 jeunes dans 16 pays africains, dans le cadre d’entretiens en face-à-face.

Au programme de ce numéro de L’Étendard, une question au cœur de l’avenir économique du continent: Pourquoi la ZLECAf reste-t-elle encore largement méconnue de la jeunesse africaine?Pour nous éclairer, nous recevons Samba Mbenda Diaw, président du Partenariat Alternatif Russie-Afrique pour le Développement Économique (PARADE).Selon lui, la ZLECAf est un projet qui peut être bénéfique pour la jeunesse et les entrepreneurs africains.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici

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