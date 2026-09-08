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ZLECAf : l’Afrique ouvre ses frontières économiques, mais sa jeunesse reste à l'écart
ZLECAf : l’Afrique ouvre ses frontières économiques, mais sa jeunesse reste à l'écart
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Selon l’African Youth Survey 2026, seulement 22 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans interrogés déclarent connaître la ZLECAf. Autrement dit, près de 79 % ne la... 08.09.2026, Sputnik Afrique
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ZLECAf : l’Afrique ouvre ses frontières économiques, mais sa jeunesse reste à l'écart
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Selon l’African Youth Survey 2026, seulement 22 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans interrogés déclarent connaître la ZLECAf. Autrement dit, près de 79 % ne la connaissent pas. L’enquête a été réalisée auprès de 4.901 jeunes dans 16 pays africains, dans le cadre d’entretiens en face-à-face.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, une question au cœur de l’avenir économique du continent: Pourquoi la ZLECAf reste-t-elle encore largement méconnue de la jeunesse africaine?Pour nous éclairer, nous recevons Samba Mbenda Diaw, président du Partenariat Alternatif Russie-Afrique pour le Développement Économique (PARADE).Selon lui, la ZLECAf est un projet qui peut être bénéfique pour la jeunesse et les entrepreneurs africains.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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ZLECAf : l’Afrique ouvre ses frontières économiques, mais sa jeunesse reste à l'écart
Selon l’African Youth Survey 2026, seulement 22 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans interrogés déclarent connaître la ZLECAf. Autrement dit, près de 79 % ne la connaissent pas. L’enquête a été réalisée auprès de 4.901 jeunes dans 16 pays africains, dans le cadre d’entretiens en face-à-face.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, une question au cœur de l’avenir économique du continent: Pourquoi la ZLECAf reste-t-elle encore largement méconnue de la jeunesse africaine?
Pour nous éclairer, nous recevons Samba Mbenda Diaw, président du Partenariat Alternatif Russie-Afrique pour le Développement Économique (PARADE).
Selon lui, la ZLECAf est un projet qui peut être bénéfique pour la jeunesse et les entrepreneurs africains.
“L'entrepreneur jeune africain pourra vraiment bénéficier de l'impact positif de la ZLECAf. En effet, la ZLECAf est un vaste marché qui permet à une start-up africaine de bénéficier non pas d'un marché national — qui est très limité d'ailleurs et ce qui freine souvent nos économies —, mais de ce vaste marché de 1,6 milliard d'habitants”, affirme Samba Mbenda Diaw dans le podcast L’Étendard.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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