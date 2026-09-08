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"L'Africain ne se percevra plus de la même manière qu'il était perçu par la carte antérieure"

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Sputnik Afrique

L'Onu a récemment voté une résolution qui promeut une nouvelle représentation de la carte du monde, avec une taille des continents plus fidèle à la réalité. Au... 08.09.2026, Sputnik Afrique

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"L'Africain ne se percevra plus de la même manière qu'il était perçu par la carte antérieure" Sputnik Afrique L'Onu a récemment voté une résolution qui promeut une nouvelle représentation de la carte du monde, avec une taille des continents plus fidèle à la réalité. Au micro de Sputnik Afrique, Imothep Lianoué Bayala, acteur de la société civile et analyste politique burkinabé, est revenu sur l'importance de ce vote historique pour l'Afrique.

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