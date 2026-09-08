https://fr.sputniknews.africa/20260908/lafricain-ne-se-percevra-plus-de-la-meme-maniere-quil-etait-percu-par-la-carte-anterieure-1088985569.html
"L'Africain ne se percevra plus de la même manière qu'il était perçu par la carte antérieure"
"L'Africain ne se percevra plus de la même manière qu'il était perçu par la carte antérieure"
Sputnik Afrique
L'Onu a récemment voté une résolution qui promeut une nouvelle représentation de la carte du monde, avec une taille des continents plus fidèle à la réalité. Au... 08.09.2026, Sputnik Afrique
2026-09-08T13:18+0200
2026-09-08T13:18+0200
2026-09-08T13:18+0200
zone de contact
podcasts
onu
carte
afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/08/1088985397_0:68:471:333_1920x0_80_0_0_9dc0c0e6a3127005cdd10d2e2fe774ac.jpg
"L'Africain ne se percevra plus de la même manière qu'il était perçu par la carte antérieure"
Sputnik Afrique
L'Onu a récemment voté une résolution qui promeut une nouvelle représentation de la carte du monde, avec une taille des continents plus fidèle à la réalité. Au micro de Sputnik Afrique, Imothep Lianoué Bayala, acteur de la société civile et analyste politique burkinabé, est revenu sur l'importance de ce vote historique pour l'Afrique.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/08/1088985397_0:24:471:377_1920x0_80_0_0_78f7bb7c22b59909c544433e6e19ceaa.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, onu, carte, afrique, аудио
podcasts, onu, carte, afrique, аудио
"L'Africain ne se percevra plus de la même manière qu'il était perçu par la carte antérieure"
L'Onu a récemment voté une résolution qui promeut une nouvelle représentation de la carte du monde, avec une taille des continents plus fidèle à la réalité. Au micro de Sputnik Afrique, Imothep Lianoué Bayala, acteur de la société civile et analyste politique burkinabé, est revenu sur l'importance de ce vote historique pour l'Afrique.
"C'est une victoire importante du fait que l'Afrique a souffert de clichés, a souffert d'une forme de récupération idéologique qui a élaboré des schémas d'infériorité du continent, c'est-à-dire à l'égard de sa taille petite, on renverrait aussi une représentation d'une Afrique sans ambition, d'une Afrique qui apprend à être petite, d'une Afrique qui ne rêve pas grand, d'une Afrique qui ne se lève pas sur les grands enjeux du monde.", a affirmé Imothep Lianoué Bayala au micro de Zone de Contact.
"L'Africain ne se percevra plus de la même manière qu'il était perçu par la carte antérieure. La carte Equal Earth constitue un acte de rétablissement de la fierté, de la dignité, mais un acte aussi d'assurance et de confiance que les Africains devront désormais prendre pour assumer leur place dans le concert des nations. Je pense que cela va contribuer et jouer un rôle important dans la nouvelle politique de réélaboration des imaginaires, et c'est à saluer et à féliciter le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey du Togo, qui a accepté, en tant qu'État, de porter ce leadership", a ajouté M.Bayala.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !