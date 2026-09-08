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Jacques Sapir: "le libéraliste économique est un non-lieu"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Jacques Sapir, directeur du Centre d'études des modes d'industrialisation à l’EHESS, analyse la remise en cause du... 08.09.2026, Sputnik Afrique
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Jacques Sapir: "le libéraliste économique est un non-lieu"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Jacques Sapir, directeur du Centre d'études des modes d'industrialisation à l’EHESS, analyse la remise en cause du libéralisme économique en Europe.
Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, déclarait qu’il fallait utiliser l’épargne "paresseuse" des ménages européens. Pour Jacques Sapir, "tous les gens qui parlent d'une épargne dormante ou d'un épargnement non utilisé font une erreur à ce sujet".La volonté des élites européennes de réorienter l’épargne des ménages vers le marché financier est une vieille idée, qui n’a jamais fonctionné:Et avec l’implication grandissante de l’Europe dans le conflit en Ukraine, les États devront emprunter toujours plus, surtout avec la militarisation de l’économie, qui sort l’Europe de la logique libérale, comme l’exprime Jacques Sapir:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Jacques Sapir: "le libéraliste économique est un non-lieu"
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Jacques Sapir, directeur du Centre d'études des modes d'industrialisation à l’EHESS, analyse la remise en cause du libéralisme économique en Europe.
Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, déclarait qu’il fallait utiliser l’épargne "paresseuse" des ménages européens. Pour Jacques Sapir, "tous les gens qui parlent d'une épargne dormante ou d'un épargnement non utilisé font une erreur à ce sujet".
Et de préciser: "Mais si on la considère comme une épargne de précaution ou comme une épargne de spéculation, ce n'est pas de l'épargne inactive, c’est quelque chose qui est tout à fait logique".
La volonté des élites européennes de réorienter l’épargne des ménages vers le marché financier est une vieille idée, qui n’a jamais fonctionné:
"Le gouvernement a besoin d'argent, parce que ça fait 20 ans qu'on a une forte croissance de la dette avec des déficits budgétaires de plus en plus importants. Il a besoin qu' on achète des obligations, des bons du Trésor. Et donc, en réalité, cette idée, elle est toujours restée une idée".
Et avec l’implication grandissante de l’Europe dans le conflit en Ukraine, les États devront emprunter toujours plus, surtout avec la militarisation de l’économie
, qui sort l’Europe de la logique libérale, comme l’exprime Jacques Sapir:
"Tout ce qui concerne la défense ne fait pas partie du libéralisme économique".
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