Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Sans Détour
Toute l'actualité géopolitique sur la guerre en Ukraine, l'Otan et la Russie sans détour, c'est maintenant sur Sputnik Afrique.
https://fr.sputniknews.africa/20260907/rentrer-dans-lunion-europeenne-maintenant-cest-rentrer-dans-un-espace-toxique-1088987397.html
"Rentrer dans l'Union européenne maintenant, c'est rentrer dans un espace toxique"
"Rentrer dans l'Union européenne maintenant, c'est rentrer dans un espace toxique"
Sputnik Afrique
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale: l’intensification des frappes russes... 07.09.2026, Sputnik Afrique
2026-09-07T15:27+0200
2026-09-08T14:47+0200
sans détour
podcasts
actualités
frappe de missile
occident
ukraine
élections
islande
politique
cibles
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/08/1088987191_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_89e62aeba2bea98d5e46c8ccf78a0d43.jpg
"Rentrer dans l'Union européenne maintenant, c'est rentrer dans un espace toxique"
Sputnik Afrique
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale: l’intensification des frappes russes en Ukraine, la volonté des Européens de déstabiliser les élections parlementaires russes et le refus de l’Islande de reprendre les pourparlers d’entrée dans l’UE.
Pour Karine Bechet, l’intensification des frappes de l’armée russe en Ukraine en réponse aux frappes persistantes de l’armée atlantico-ukrainienne sur les sites civils en Russie a pour but "de désorganiser l'armée atlantico-ukrainienne en Ukraine, afin justement de l'empêcher de frapper en profondeur en Russie et de toucher les infrastructures civiles".La volonté des élites atlantistes européennes de perturber les élections en Russie s’explique, selon Karine Bechet, de deux manières. Sur le territoire, qu’elles contrôlent:En dehors de ce territoire, pour Karine Bechet, nous sommes dans l’ingérence:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
occident
ukraine
islande
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/08/1088987191_148:0:1108:720_1920x0_80_0_0_2d1c353e222826d0c6e1eda7f6d6dd63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, actualités, frappe de missile, occident, ukraine, élections, islande, politique, cibles, conflit ukrainien, parlement, union européenne (ue), аудио
podcasts, actualités, frappe de missile, occident, ukraine, élections, islande, politique, cibles, conflit ukrainien, parlement, union européenne (ue), аудио

"Rentrer dans l'Union européenne maintenant, c'est rentrer dans un espace toxique"

15:27 07.09.2026 (Mis à jour: 14:47 08.09.2026)
Sans Détour
"Rentrer dans l'Union européenne maintenant, c'est rentrer dans un espace toxique"
S'abonner
- Sputnik Afrique
Karine Bechet
Tous les articles
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale: l’intensification des frappes russes en Ukraine, la volonté des Européens de déstabiliser les élections parlementaires russes et le refus de l’Islande de reprendre les pourparlers d’entrée dans l’UE.
Pour Karine Bechet, l’intensification des frappes de l’armée russe en Ukraine en réponse aux frappes persistantes de l’armée atlantico-ukrainienne sur les sites civils en Russie a pour but "de désorganiser l'armée atlantico-ukrainienne en Ukraine, afin justement de l'empêcher de frapper en profondeur en Russie et de toucher les infrastructures civiles".
En général, "nous avons vu qu'en ce qui concerne la stratégie de réponse de tir de la Russie, il y a donc eu une augmentation et de l'intensité et de la géographie et de l'importance des cibles".
La volonté des élites atlantistes européennes de perturber les élections en Russie s’explique, selon Karine Bechet, de deux manières. Sur le territoire, qu’elles contrôlent:
"La logique de l'élection institutionnellement a changé. C'est-à-dire que l'election, normalement, doit permettre un renouveau des élites. Qui doit correspondre à la volonté de la majorité de la population. Désormais, dans cette logique globaliste, les élections ne sont qu'un moyen de légitimer a posteriori le fait que ces mêmes élites, indépendamment du visage qui soit en place, restent au pouvoir".
En dehors de ce territoire, pour Karine Bechet, nous sommes dans l’ingérence:
"Le moment électoral est toujours un moment de fragilité pour tout système institutionnel politique, puisque c'est un moment de discussion politique. C'est un moment, où chacun dit ce qui ne lui plaît pas, ce qu'il veut faire. Il y a réellement une intensification des débats à ce moment-là. Donc, c' est le moment, où des forces extérieures ont plus de marge de manœuvre pour rentrer dans un débat politique interne".
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerSpotifyAfripodsCastboxPocket CastsPodcast Addict
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала