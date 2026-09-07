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"Rentrer dans l'Union européenne maintenant, c'est rentrer dans un espace toxique"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale: l’intensification des frappes russes... 07.09.2026, Sputnik Afrique
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"Rentrer dans l'Union européenne maintenant, c'est rentrer dans un espace toxique"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale: l’intensification des frappes russes en Ukraine, la volonté des Européens de déstabiliser les élections parlementaires russes et le refus de l’Islande de reprendre les pourparlers d’entrée dans l’UE.
Pour Karine Bechet, l’intensification des frappes de l’armée russe en Ukraine en réponse aux frappes persistantes de l’armée atlantico-ukrainienne sur les sites civils en Russie a pour but "de désorganiser l'armée atlantico-ukrainienne en Ukraine, afin justement de l'empêcher de frapper en profondeur en Russie et de toucher les infrastructures civiles".La volonté des élites atlantistes européennes de perturber les élections en Russie s’explique, selon Karine Bechet, de deux manières. Sur le territoire, qu’elles contrôlent:En dehors de ce territoire, pour Karine Bechet, nous sommes dans l’ingérence:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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"Rentrer dans l'Union européenne maintenant, c'est rentrer dans un espace toxique"
15:27 07.09.2026 (Mis à jour: 14:47 08.09.2026)
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale: l’intensification des frappes russes en Ukraine, la volonté des Européens de déstabiliser les élections parlementaires russes et le refus de l’Islande de reprendre les pourparlers d’entrée dans l’UE.
Pour Karine Bechet, l’intensification des frappes de l’armée russe en Ukraine en réponse aux frappes persistantes de l’armée atlantico-ukrainienne sur les sites civils en Russie a pour but "de désorganiser l'armée atlantico-ukrainienne en Ukraine, afin justement de l'empêcher de frapper en profondeur en Russie et de toucher les infrastructures civiles".
En général, "nous avons vu qu'en ce qui concerne la stratégie de réponse de tir de la Russie, il y a donc eu une augmentation et de l'intensité et de la géographie et de l'importance des cibles".
La volonté des élites atlantistes européennes de perturber les élections en Russie s’explique, selon Karine Bechet, de deux manières. Sur le territoire, qu’elles contrôlent:
"La logique de l'élection institutionnellement a changé. C'est-à-dire que l'election, normalement, doit permettre un renouveau des élites. Qui doit correspondre à la volonté de la majorité de la population. Désormais, dans cette logique globaliste, les élections ne sont qu'un moyen de légitimer a posteriori le fait que ces mêmes élites, indépendamment du visage qui soit en place, restent au pouvoir".
En dehors de ce territoire, pour Karine Bechet, nous sommes dans l’ingérence:
"Le moment électoral est toujours un moment de fragilité pour tout système institutionnel politique, puisque c'est un moment de discussion politique. C'est un moment, où chacun dit ce qui ne lui plaît pas, ce qu'il veut faire. Il y a réellement une intensification des débats à ce moment-là. Donc, c' est le moment, où des forces extérieures ont plus de marge de manœuvre pour rentrer dans un débat politique interne".
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