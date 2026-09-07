https://fr.sputniknews.africa/20260907/rentrer-dans-lunion-europeenne-maintenant-cest-rentrer-dans-un-espace-toxique-1088987397.html

"Rentrer dans l'Union européenne maintenant, c'est rentrer dans un espace toxique"

"Rentrer dans l'Union européenne maintenant, c'est rentrer dans un espace toxique"

Sputnik Afrique

Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale: l’intensification des frappes russes... 07.09.2026, Sputnik Afrique

2026-09-07T15:27+0200

2026-09-07T15:27+0200

2026-09-08T14:47+0200

sans détour

podcasts

actualités

frappe de missile

occident

ukraine

élections

islande

politique

cibles

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/08/1088987191_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_89e62aeba2bea98d5e46c8ccf78a0d43.jpg

"Rentrer dans l'Union européenne maintenant, c'est rentrer dans un espace toxique" Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale: l’intensification des frappes russes en Ukraine, la volonté des Européens de déstabiliser les élections parlementaires russes et le refus de l’Islande de reprendre les pourparlers d’entrée dans l’UE.

Pour Karine Bechet, l’intensification des frappes de l’armée russe en Ukraine en réponse aux frappes persistantes de l’armée atlantico-ukrainienne sur les sites civils en Russie a pour but "de désorganiser l'armée atlantico-ukrainienne en Ukraine, afin justement de l'empêcher de frapper en profondeur en Russie et de toucher les infrastructures civiles".La volonté des élites atlantistes européennes de perturber les élections en Russie s’explique, selon Karine Bechet, de deux manières. Sur le territoire, qu’elles contrôlent:En dehors de ce territoire, pour Karine Bechet, nous sommes dans l’ingérence:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

occident

ukraine

islande

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

podcasts, actualités, frappe de missile, occident, ukraine, élections, islande, politique, cibles, conflit ukrainien, parlement, union européenne (ue), аудио