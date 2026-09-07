https://fr.sputniknews.africa/20260907/loccident-a-fait-une-grave-erreur-danalyse-en-considerant-quil-etait-encore-le-centre-du-monde-1088893610.html

"L'Occident a fait une grave erreur d'analyse en considérant qu'il était encore le centre du monde"

"L'Occident a fait une grave erreur d'analyse en considérant qu'il était encore le centre du monde"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste, François Martin, décortique la dynamique de développement des projets stratégiques de... 07.09.2026, Sputnik Afrique

2026-09-07T15:38+0200

2026-09-07T15:38+0200

2026-09-07T15:38+0200

afrique en marche

podcasts

occident

organisation de coopération de shanghai (ocs)

stratégie

indépendance

politique

système financier

brics

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/04/1088893738_0:110:2501:1516_1920x0_80_0_0_3dde1f556f8dd7f9eebaa177bb428309.jpg

"L'Occident a fait une grave erreur d'analyse en considérant qu'il était encore le centre du monde" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste, François Martin, décortique la dynamique de développement des projets stratégiques de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), notamment de la banque de développement.

Selon François Martin, les projets majeurs de l'organisation, notamment la banque de développement, ont été envisagés dès 2005, il y a plus de vingt ans. Cette lenteur s'expliquerait par la nécessité de ménager les indépendances de pays aux profils variés — Inde, Chine, Russie, entre autres — afin de créer une structure acceptable pour tous. "La faiblesse du système de l'OCS réside dans la lenteur avec laquelle il se développe".Dans le contexte du renforcement de l'OCS en coordination avec les BRICS, François Martin estime que l'Occident a commis une erreur d'analyse en se considérant encore comme le centre décisionnel du monde.Il ajoute que lorsque la plupart des pays refusent d'appliquer les sanctions occidentales contre la Russie, l'Iran ou la Chine, c'est l'Occident lui-même qui s'exclut du système.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, аудио, occident, organisation de coopération de shanghai (ocs), stratégie, indépendance, politique, système financier, brics, sanctions, développement, avenir