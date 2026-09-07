https://fr.sputniknews.africa/20260907/loccident-a-fait-une-grave-erreur-danalyse-en-considerant-quil-etait-encore-le-centre-du-monde-1088893610.html
"L'Occident a fait une grave erreur d'analyse en considérant qu'il était encore le centre du monde"
"L'Occident a fait une grave erreur d'analyse en considérant qu'il était encore le centre du monde"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste, François Martin, décortique la dynamique de développement des projets stratégiques de... 07.09.2026, Sputnik Afrique
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"L'Occident a fait une grave erreur d'analyse en considérant qu'il était encore le centre du monde"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste, François Martin, décortique la dynamique de développement des projets stratégiques de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), notamment de la banque de développement.
Selon François Martin, les projets majeurs de l'organisation, notamment la banque de développement, ont été envisagés dès 2005, il y a plus de vingt ans. Cette lenteur s'expliquerait par la nécessité de ménager les indépendances de pays aux profils variés — Inde, Chine, Russie, entre autres — afin de créer une structure acceptable pour tous. "La faiblesse du système de l'OCS réside dans la lenteur avec laquelle il se développe".Dans le contexte du renforcement de l'OCS en coordination avec les BRICS, François Martin estime que l'Occident a commis une erreur d'analyse en se considérant encore comme le centre décisionnel du monde.Il ajoute que lorsque la plupart des pays refusent d'appliquer les sanctions occidentales contre la Russie, l'Iran ou la Chine, c'est l'Occident lui-même qui s'exclut du système.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"L'Occident a fait une grave erreur d'analyse en considérant qu'il était encore le centre du monde"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste, François Martin, décortique la dynamique de développement des projets stratégiques de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), notamment de la banque de développement.
Selon François Martin, les projets majeurs de l'organisation, notamment la banque de développement, ont été envisagés dès 2005, il y a plus de vingt ans. Cette lenteur s'expliquerait par la nécessité de ménager les indépendances de pays aux profils variés — Inde, Chine, Russie, entre autres — afin de créer une structure acceptable pour tous. "La faiblesse du système de l'OCS réside dans la lenteur avec laquelle il se développe".
"Cependant, lorsqu'on met deux décennies à prendre une décision aussi importante que celle de créer une banque de développement pour un organisme dont les pays membres en ont furieusement besoin, on peut légitimement se poser la question de savoir s'il y a une véritable volonté politique", a affirmé le géopoliticien et essayiste.
Dans le contexte du renforcement de l'OCS en coordination avec les BRICS, François Martin estime que l'Occident a commis une erreur d'analyse en se considérant encore comme le centre décisionnel du monde
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Il ajoute que lorsque la plupart des pays refusent d'appliquer les sanctions occidentales contre la Russie, l'Iran ou la Chine, c'est l'Occident lui-même qui s'exclut du système.
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
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