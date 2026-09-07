https://fr.sputniknews.africa/20260907/jeunes-congolais-au-rendez-vous-mondial-de-la-jeunesse-1089020096.html
Jeunes Congolais au rendez-vous mondial de la jeunesse
Jeunes Congolais au rendez-vous mondial de la jeunesse
Sputnik Afrique
Cette fois, nous mettons le cap sur Iekaterinbourg, en Russie, à l’occasion du Festival international de la Jeunesse 2026. Que rapportera la jeunesse... 07.09.2026, Sputnik Afrique
2026-09-07T15:35+0200
2026-09-07T15:35+0200
2026-09-09T17:49+0200
boussole du continent
podcasts
jeunesse
république démocratique du congo (rdc)
ekaterinbourg
culture
sport
numérique
dialogue
festival
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/09/1089020327_17:0:1265:702_1920x0_80_0_0_a0599274f5491832f1ac0d0e65316101.jpg
Jeunes Congolais au rendez-vous mondial de la jeunesse
Sputnik Afrique
Cette fois, nous mettons le cap sur Iekaterinbourg, en Russie, à l’occasion du Festival international de la Jeunesse 2026. Que rapportera la jeunesse congolaise de cette grande rencontre internationale? Pour y répondre, nous avons rencontré, à l’ambassade de Russie en RDC, des jeunes Congolais sélectionnés pour y participer.
Du 11 au 17 septembre 2026, la ville d’Ekaterinbourg accueillera le Festival international de la jeunesse, un grand rendez‑vous qui réunira 10 000 jeunes leaders venus de 191 pays, dont 5 000 participants étrangers. Autour de la science, de l’innovation, de la culture, du sport et du numérique, cette semaine se veut une plateforme de dialogue international, d’échanges culturels et de projets communs.Ben Ndokolo, membre de l’Union africaine des étudiants, espère rencontrer le président Vladimir Poutine et transformer la coopération en actions concrètes dans l’éducation, la science, l’entrepreneuriat et la culture, tout en représentant dignement la RDC:Déjà présent en 2024, Kasala Seme, entrepreneur, veut cette fois créer des liens plus forts et ramener au pays des opportunités concrètes pour les études et les affaires des jeunes Congolais:Pour John Makanzu, fondateur du centre de langue russe à Kinshasa, Vladimir Poutine incarne un leadership qui correspond à ses idéologies; c’est ce qui l’a poussé à apprendre le russe puis à créer, avec l’appui de l’ambassade, un centre de promotion de cette langue à Kinshasa:Jean‑Jacques Lukusa, sportif professionnel, rappelle que la RDC bénéficie déjà de nombreuses opportunités avec la Russie et estime que cette synergie peut encore accélérer le développement du pays:Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – OvercastEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
république démocratique du congo (rdc)
ekaterinbourg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
John Busomoke
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/11/1088402377_0:0:640:640_100x100_80_0_0_4b88c719ec7f309fc627fadc69afd1da.jpg
John Busomoke
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/11/1088402377_0:0:640:640_100x100_80_0_0_4b88c719ec7f309fc627fadc69afd1da.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/09/1089020327_173:0:1109:702_1920x0_80_0_0_915d3cc3690db54a4f957e81068bbbff.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
John Busomoke
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/11/1088402377_0:0:640:640_100x100_80_0_0_4b88c719ec7f309fc627fadc69afd1da.jpg
podcasts, jeunesse, république démocratique du congo (rdc), ekaterinbourg, culture, sport, numérique, dialogue, festival, échange interculturel, vladimir poutine, coopération, développement, аудио
podcasts, jeunesse, république démocratique du congo (rdc), ekaterinbourg, culture, sport, numérique, dialogue, festival, échange interculturel, vladimir poutine, coopération, développement, аудио
Jeunes Congolais au rendez-vous mondial de la jeunesse
15:35 07.09.2026 (Mis à jour: 17:49 09.09.2026)
Cette fois, nous mettons le cap sur Iekaterinbourg, en Russie, à l’occasion du Festival international de la Jeunesse 2026. Que rapportera la jeunesse congolaise de cette grande rencontre internationale? Pour y répondre, nous avons rencontré, à l’ambassade de Russie en RDC, des jeunes Congolais sélectionnés pour y participer.
Du 11 au 17 septembre 2026, la ville d’Ekaterinbourg accueillera le Festival international de la jeunesse, un grand rendez‑vous qui réunira 10 000 jeunes leaders venus de 191 pays, dont 5 000 participants étrangers. Autour de la science, de l’innovation, de la culture, du sport
et du numérique, cette semaine se veut une plateforme de dialogue international, d’échanges culturels et de projets communs.
Ben Ndokolo, membre de l’Union africaine des étudiants, espère rencontrer le président Vladimir Poutine et transformer la coopération en actions concrètes dans l’éducation, la science, l’entrepreneuriat et la culture, tout en représentant dignement la RDC:
"J’attends avec impatience de rencontrer le président Vladimir Poutine. Nous espérons qu’il prendra part à certaines sessions du festival. En tant que membre de la délégation congolaise, nous n’allons pas seulement conjuguer le mot coopération, mais faire en sorte que cela devienne une réalité dans les différents domaines que nous sommes en train de développer".
Déjà présent en 2024, Kasala Seme, entrepreneur, veut cette fois créer des liens plus forts et ramener au pays des opportunités concrètes pour les études et les affaires des jeunes Congolais:
"L’émotion est grande, vraiment grande. Nous y étions déjà en 2024 pour la même cause, et nous voilà de nouveau sélectionnés pour représenter la jeunesse congolaise en 2026. Cette fois‑ci, nous pensons créer des liens plus forts qu’en 2024, saisir les opportunités qui se présenteront sur place, afin de ramener au pays des projets concrets".
Pour John Makanzu, fondateur du centre de langue russe à Kinshasa, Vladimir Poutine incarne un leadership qui correspond à ses idéologies; c’est ce qui l’a poussé à apprendre le russe puis à créer, avec l’appui de l’ambassade, un centre de promotion de cette langue à Kinshasa:
"Passionné par l’éducation, j’ai toujours admiré ce que fait la Russie, par exemple avec les Olympiades de mathématiques, de géographie‑histoire, ainsi que dans la culture, les arts et l’apprentissage des langues. Je me suis alors dit que, pour être en contact avec ce pays, il fallait qu’il y ait une empreinte de celui‑ci dans le nôtre".
Jean‑Jacques Lukusa, sportif professionnel, rappelle que la RDC bénéficie déjà de nombreuses opportunités avec la Russie et estime que cette synergie peut encore accélérer le développement du pays:
"Nous avons bénéficié de nombreuses opportunités avec la Russie, pas seulement grâce au Festival mondial de la jeunesse. La Russie occupe vraiment ce type de profils qui aident la RDC à avancer. En travaillant en synergie avec l’idée que portent les dirigeants russes, je pense que la RDC pourra encore plus s’épanouir et se développer".
Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – Overcast Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici