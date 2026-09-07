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Jeunes Congolais au rendez-vous mondial de la jeunesse

Jeunes Congolais au rendez-vous mondial de la jeunesse

Sputnik Afrique

Cette fois, nous mettons le cap sur Iekaterinbourg, en Russie, à l’occasion du Festival international de la Jeunesse 2026. Que rapportera la jeunesse... 07.09.2026, Sputnik Afrique

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Jeunes Congolais au rendez-vous mondial de la jeunesse Sputnik Afrique Cette fois, nous mettons le cap sur Iekaterinbourg, en Russie, à l’occasion du Festival international de la Jeunesse 2026. Que rapportera la jeunesse congolaise de cette grande rencontre internationale? Pour y répondre, nous avons rencontré, à l’ambassade de Russie en RDC, des jeunes Congolais sélectionnés pour y participer.

Du 11 au 17 septembre 2026, la ville d’Ekaterinbourg accueillera le Festival international de la jeunesse, un grand rendez‑vous qui réunira 10 000 jeunes leaders venus de 191 pays, dont 5 000 participants étrangers. Autour de la science, de l’innovation, de la culture, du sport et du numérique, cette semaine se veut une plateforme de dialogue international, d’échanges culturels et de projets communs.Ben Ndokolo, membre de l’Union africaine des étudiants, espère rencontrer le président Vladimir Poutine et transformer la coopération en actions concrètes dans l’éducation, la science, l’entrepreneuriat et la culture, tout en représentant dignement la RDC:Déjà présent en 2024, Kasala Seme, entrepreneur, veut cette fois créer des liens plus forts et ramener au pays des opportunités concrètes pour les études et les affaires des jeunes Congolais:Pour John Makanzu, fondateur du centre de langue russe à Kinshasa, Vladimir Poutine incarne un leadership qui correspond à ses idéologies; c’est ce qui l’a poussé à apprendre le russe puis à créer, avec l’appui de l’ambassade, un centre de promotion de cette langue à Kinshasa:Jean‑Jacques Lukusa, sportif professionnel, rappelle que la RDC bénéficie déjà de nombreuses opportunités avec la Russie et estime que cette synergie peut encore accélérer le développement du pays:Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – OvercastEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici

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