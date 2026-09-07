https://fr.sputniknews.africa/20260907/environ-1700-militaires-ukrainiens-sont-encercles-dans-la-region-de-kharkov--defense-1088958376.html

Environ 1.700 militaires ukrainiens sont encerclés dans la région de Kharkov – Défense

Environ 1.700 militaires ukrainiens sont encerclés dans la région de Kharkov – Défense

Sputnik Afrique

Les unités du groupement Nord continuent de détruire les formations des forces armées ukrainiennes dans la région des localités de Varvarovka, Malaïa... 07.09.2026, Sputnik Afrique

2026-09-07T12:01+0200

2026-09-07T12:01+0200

2026-09-07T12:01+0200

donbass. opération russe

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/07/1088958213_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_004449e296937a7a5dc9759868c776bb.jpg

Autres points clés du nouveau rapport quotidien du ministère sur l'opération militaire en Ukraine:▪️La défense antiaérienne russe a abattu 498 drones ukrainiens et deux bombes guidées en 24h;▪️L'armée russe a mené des frappes contre des infrastructures de transport et de logistique ukrainiennes, ainsi que des sites de stockage de drones et de leurs composants;▪️Kiev a déploré environ 1.225 hommes.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60