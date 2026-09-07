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Environ 1.700 militaires ukrainiens sont encerclés dans la région de Kharkov – Défense
Environ 1.700 militaires ukrainiens sont encerclés dans la région de Kharkov – Défense
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Les unités du groupement Nord continuent de détruire les formations des forces armées ukrainiennes dans la région des localités de Varvarovka, Malaïa... 07.09.2026, Sputnik Afrique
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donbass. opération russe
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Autres points clés du nouveau rapport quotidien du ministère sur l'opération militaire en Ukraine:▪️La défense antiaérienne russe a abattu 498 drones ukrainiens et deux bombes guidées en 24h;▪️L'armée russe a mené des frappes contre des infrastructures de transport et de logistique ukrainiennes, ainsi que des sites de stockage de drones et de leurs composants;▪️Kiev a déploré environ 1.225 hommes.
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Environ 1.700 militaires ukrainiens sont encerclés dans la région de Kharkov – Défense
Les unités du groupement Nord continuent de détruire les formations des forces armées ukrainiennes dans la région des localités de Varvarovka, Malaïa Voltchiïa, Nefedovka et Thcernoïé. L'ennemi n'a fait aucune tentative pour briser l'encerclement, indique le communiqué.
Autres points clés du nouveau rapport quotidien du ministère sur l'opération militaire en Ukraine:
▪️La défense antiaérienne russe a abattu 498 drones ukrainiens et deux bombes guidées en 24h;
▪️L'armée russe a mené des frappes contre des infrastructures de transport et de logistique ukrainiennes, ainsi que des sites de stockage de drones et de leurs composants;
▪️Kiev a déploré environ 1.225 hommes.