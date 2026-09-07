Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Donbass. Opération russe
La Russie a lancé le 24 février 2022 une opération militaire spéciale en Ukraine pour protéger les habitants du Donbass qui subissaient le blocage et les attaques de Kiev depuis 2014.
https://fr.sputniknews.africa/20260907/environ-1700-militaires-ukrainiens-sont-encercles-dans-la-region-de-kharkov--defense-1088958376.html
Environ 1.700 militaires ukrainiens sont encerclés dans la région de Kharkov – Défense
Environ 1.700 militaires ukrainiens sont encerclés dans la région de Kharkov – Défense
Sputnik Afrique
Les unités du groupement Nord continuent de détruire les formations des forces armées ukrainiennes dans la région des localités de Varvarovka, Malaïa... 07.09.2026, Sputnik Afrique
2026-09-07T12:01+0200
2026-09-07T12:01+0200
donbass. opération russe
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/07/1088958213_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_004449e296937a7a5dc9759868c776bb.jpg
Autres points clés du nouveau rapport quotidien du ministère sur l'opération militaire en Ukraine:▪️La défense antiaérienne russe a abattu 498 drones ukrainiens et deux bombes guidées en 24h;▪️L'armée russe a mené des frappes contre des infrastructures de transport et de logistique ukrainiennes, ainsi que des sites de stockage de drones et de leurs composants;▪️Kiev a déploré environ 1.225 hommes.
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/07/1088958213_241:0:1680:1079_1920x0_80_0_0_d26efbc0aba9e2c1f904a0d966b3603e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Environ 1.700 militaires ukrainiens sont encerclés dans la région de Kharkov – Défense

12:01 07.09.2026
Des militaires ukrainiens
Des militaires ukrainiens - Sputnik Afrique, 1920, 07.09.2026
S'abonner
Les unités du groupement Nord continuent de détruire les formations des forces armées ukrainiennes dans la région des localités de Varvarovka, Malaïa Voltchiïa, Nefedovka et Thcernoïé. L'ennemi n'a fait aucune tentative pour briser l'encerclement, indique le communiqué.
Autres points clés du nouveau rapport quotidien du ministère sur l'opération militaire en Ukraine:

▪️La défense antiaérienne russe a abattu 498 drones ukrainiens et deux bombes guidées en 24h;

▪️L'armée russe a mené des frappes contre des infrastructures de transport et de logistique ukrainiennes, ainsi que des sites de stockage de drones et de leurs composants;

▪️Kiev a déploré environ 1.225 hommes.
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала