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Su-30, Il-78, Il-76 au Niger: "Cette projection est une évolution de la posture algérienne au Sahel"

Su-30, Il-78, Il-76 au Niger: "Cette projection est une évolution de la posture algérienne au Sahel"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécurité et en défense, fondateur et animateur du site d'information militaire Menadefense... 05.09.2026, Sputnik Afrique

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Su-30, Il-78, Il-76 au Niger: "Cette projection est une évolution de la posture algérienne au Sahel" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécurité et en défense, fondateur et animateur du site d'information militaire Menadefense, livre son analyse sur la décision d'Alger de déployer quatre chasseurs Su-30MKA, un ravitailleur Il-78 et un transporteur Il-76, au Niger, à la demande de son gouvernement.

Akram Kharief précise que l’offre algérienne au Niger inclut, pour la première fois, une composante militaire répondant à un besoin réel des autorités et de l’armée nigériennes, qui souffrent d’un manque flagrant d’équipements de lutte antiterroriste par les airs. À la demande officielle de Niamey, l’armée algérienne y a déployé:Cet arsenal s’ajoute aux quatre hélicoptères offerts en août par l’Algérie. Décidé il y a plusieurs mois, le déploiement aurait été accéléré par la récente tentative de coup d’État à Niamey, dans un contexte de putschs récurrents et de pressions de groupes armés étrangers.Il rappelle que l’Algérie a répondu favorablement aux demandes du Niger, avec lequel elle entretient d’excellentes relations, notamment un accord de défense de longue date, renouvelé début 2026 lors de la visite d’État du général Tiani à Alger.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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