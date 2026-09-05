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Su-30, Il-78, Il-76 au Niger: "Cette projection est une évolution de la posture algérienne au Sahel"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécurité et en défense, fondateur et animateur du site d'information militaire Menadefense... 05.09.2026, Sputnik Afrique
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Su-30, Il-78, Il-76 au Niger: "Cette projection est une évolution de la posture algérienne au Sahel"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécurité et en défense, fondateur et animateur du site d'information militaire Menadefense, livre son analyse sur la décision d'Alger de déployer quatre chasseurs Su-30MKA, un ravitailleur Il-78 et un transporteur Il-76, au Niger, à la demande de son gouvernement.
Akram Kharief précise que l’offre algérienne au Niger inclut, pour la première fois, une composante militaire répondant à un besoin réel des autorités et de l’armée nigériennes, qui souffrent d’un manque flagrant d’équipements de lutte antiterroriste par les airs. À la demande officielle de Niamey, l’armée algérienne y a déployé:Cet arsenal s’ajoute aux quatre hélicoptères offerts en août par l’Algérie. Décidé il y a plusieurs mois, le déploiement aurait été accéléré par la récente tentative de coup d’État à Niamey, dans un contexte de putschs récurrents et de pressions de groupes armés étrangers.Il rappelle que l’Algérie a répondu favorablement aux demandes du Niger, avec lequel elle entretient d’excellentes relations, notamment un accord de défense de longue date, renouvelé début 2026 lors de la visite d’État du général Tiani à Alger.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Su-30, Il-78, Il-76 au Niger: "Cette projection est une évolution de la posture algérienne au Sahel"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécurité et en défense, fondateur et animateur du site d'information militaire Menadefense, livre son analyse sur la décision d'Alger de déployer quatre chasseurs Su-30MKA, un ravitailleur Il-78 et un transporteur Il-76, au Niger, à la demande de son gouvernement.
Akram Kharief précise que l’offre algérienne au Niger inclut, pour la première fois, une composante militaire répondant à un besoin réel des autorités et de l’armée nigériennes, qui souffrent d’un manque flagrant d’équipements de lutte antiterroriste par les airs. À la demande officielle de Niamey, l’armée algérienne y a déployé:
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Cet arsenal s’ajoute aux quatre hélicoptères offerts en août par l’Algérie. Décidé il y a plusieurs mois, le déploiement aurait été accéléré par la récente tentative de coup d’État à Niamey, dans un contexte de putschs récurrents et de pressions de groupes armés étrangers.
"Depuis le début de l’année 2026, l’Algérie a complètement changé de stratégie envers le Sahel, adoptant une offre avec des propositions diverses vis-à-vis des pays de l’AES pour aider à leur stabilisation et à faire taire les armes en vue d’un retour à la paix et à une vie politique, économique et sociale normale", a affirmé Akram Kharief.
Il rappelle que l’Algérie a répondu favorablement aux demandes du Niger, avec lequel elle entretient d’excellentes relations, notamment un accord de défense de longue date, renouvelé début 2026 lors de la visite d’État du général Tiani à Alger.
"Cette projection marque une évolution sensible de la posture algérienne au Sahel. En effet, dans le contexte de rétablissement progressif des relations avec le Mali, l’aide apportée au Niger dessinerait peut-être une ambition plus vaste, à savoir disposer au sud du Sahara d’une profondeur stratégique que l’Algérie s’était jusqu’ici refusée à exercer militairement", a souligné l’expert en sécurité et en défense.
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
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