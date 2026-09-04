https://fr.sputniknews.africa/20260904/souverainete-mediatique-au-sahel-comment-lafrique-doit-reprendre-le-controle-de-son-recit-1088894447.html

Souveraineté médiatique au Sahel: comment l’Afrique doit reprendre le contrôle de son récit

Souveraineté médiatique au Sahel: comment l’Afrique doit reprendre le contrôle de son récit

Sputnik Afrique

Face à la recrudescence de la désinformation et à la puissance des récits extérieurs, l’Afrique cherche à renforcer sa souveraineté informationnelle. Sur... 04.09.2026, Sputnik Afrique

2026-09-04T16:17+0200

2026-09-04T16:17+0200

2026-09-04T16:17+0200

avenir souverain

podcasts

afrique

sahel

alliance des états du sahel (aes)

médias

désinformation

manipulation

propagande

contre-propagande

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/04/1088894271_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_d9e937a3a574cfd1f9351c2e9b5e9527.png

Souveraineté médiatique au Sahel: comment l’Afrique doit reprendre le contrôle de son récit Sputnik Afrique Face à la recrudescence de la désinformation et à la puissance des récits extérieurs, l’Afrique cherche à renforcer sa souveraineté informationnelle. Sur Sputnik Afrique, une universitaire algérienne analyse les défis des journalistes africains et appelle à bâtir des médias capables de porter leur propre narratif.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Ryma Rouibi, maître de conférences à l’École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l’information d’Alger, revient sur la pression de l’immédiateté et de l’économie de l’attention qui pèse aujourd’hui sur les journalistes. Elle rappelle la nécessité de prendre du recul, de vérifier les faits et de préserver la rigueur professionnelle face à la multiplication des contenus trompeurs et jouant sur l’émotion.Pour l’universitaire, l’enjeu dépasse toutefois la seule lutte contre la désinformation. Il concerne aussi la capacité de l’Afrique à produire et à diffuser son propre récit. Alors que les grandes agences et médias internationaux disposent de moyens considérables pour couvrir le continent, elle estime que les pays africains, notamment ceux du Sahel, doivent renforcer leurs propres capacités médiatiques afin de ne plus subir des narratifs construits depuis l’extérieur.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

afrique

sahel

burkina faso

mali

niger

alger

algérie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, afrique, sahel, alliance des états du sahel (aes), médias, désinformation, manipulation, propagande, contre-propagande, journalisme, communication, burkina faso, mali, niger, alger, algérie, influence, intoxication, occident, press tv, souveraineté, аудио