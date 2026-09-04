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Souveraineté médiatique au Sahel: comment l’Afrique doit reprendre le contrôle de son récit
Souveraineté médiatique au Sahel: comment l’Afrique doit reprendre le contrôle de son récit
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Face à la recrudescence de la désinformation et à la puissance des récits extérieurs, l’Afrique cherche à renforcer sa souveraineté informationnelle. Sur... 04.09.2026, Sputnik Afrique
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Souveraineté médiatique au Sahel: comment l’Afrique doit reprendre le contrôle de son récit
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Face à la recrudescence de la désinformation et à la puissance des récits extérieurs, l’Afrique cherche à renforcer sa souveraineté informationnelle. Sur Sputnik Afrique, une universitaire algérienne analyse les défis des journalistes africains et appelle à bâtir des médias capables de porter leur propre narratif.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Ryma Rouibi, maître de conférences à l’École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l’information d’Alger, revient sur la pression de l’immédiateté et de l’économie de l’attention qui pèse aujourd’hui sur les journalistes. Elle rappelle la nécessité de prendre du recul, de vérifier les faits et de préserver la rigueur professionnelle face à la multiplication des contenus trompeurs et jouant sur l’émotion.Pour l’universitaire, l’enjeu dépasse toutefois la seule lutte contre la désinformation. Il concerne aussi la capacité de l’Afrique à produire et à diffuser son propre récit. Alors que les grandes agences et médias internationaux disposent de moyens considérables pour couvrir le continent, elle estime que les pays africains, notamment ceux du Sahel, doivent renforcer leurs propres capacités médiatiques afin de ne plus subir des narratifs construits depuis l’extérieur.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Souveraineté médiatique au Sahel: comment l’Afrique doit reprendre le contrôle de son récit
Face à la recrudescence de la désinformation et à la puissance des récits extérieurs, l’Afrique cherche à renforcer sa souveraineté informationnelle. Sur Sputnik Afrique, une universitaire algérienne analyse les défis des journalistes africains et appelle à bâtir des médias capables de porter leur propre narratif.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Ryma Rouibi, maître de conférences à l’École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l’information d’Alger, revient sur la pression de l’immédiateté et de l’économie de l’attention qui pèse aujourd’hui sur les journalistes. Elle rappelle la nécessité de prendre du recul, de vérifier les faits et de préserver la rigueur professionnelle face à la multiplication des contenus trompeurs et jouant sur l’émotion.
Pour l’universitaire, l’enjeu dépasse toutefois la seule lutte contre la désinformation.
Il concerne aussi la capacité de l’Afrique à produire et à diffuser son propre récit. Alors que les grandes agences et médias internationaux disposent de moyens considérables pour couvrir le continent, elle estime que les pays africains, notamment ceux du Sahel, doivent renforcer leurs propres capacités médiatiques afin de ne plus subir des narratifs construits depuis l’extérieur.
“La vraie question aujourd’hui est: est-ce que dans notre cher continent africain nous avons cette capacité de produire un narratif africain qui peut être diffusé, qui peut être exploité et qui peut être imposé aussi ? […] Il est important, voire primordial, d’asseoir le concept de souveraineté médiatique et de permettre aujourd’hui aux pays africains, et notamment ceux du Sahel, parce qu’il faut voir à quel point ils sont bombardés de désinformation, qu’ils sont affrontés à un arsenal de propagande et de mal-information qui ne s’arrête pas. […] Il est quasiment vital pour les pays africains et ceux du Sahel de produire leurs propres informations”, avertit Ryma Rouibi.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify