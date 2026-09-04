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"Ne pas accepter d'être effacée"
"Ne pas accepter d'être effacée"
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L'imposition des standards de beauté occidentaux au sein de la diaspora africaine au coeur de la nouvelle édition de Pouls. Coincées entre un riche héritage... 04.09.2026, Sputnik Afrique
2026-09-04T16:34+0200
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«Ne pas accepter d'être effacée»
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L'imposition des standards de beauté occidentaux au sein de la diaspora africaine au coeur de la nouvelle édition de Pouls. Coincées entre un riche héritage culturel et les diktats d'un monde étranger, comment ces femmes naviguent-elles et parviennent-elles à s'assumer? Et quel est le véritable pouvoir des médias pour briser ces moules?
Pour décrypter cette bataille pour la représentation et l'identité, nous recevons Diane Sike Doumbé. Journaliste panafricaniste camerounaise et directrice des médias de For You Media, elle porte une voix forte pour rappeler que la femme africaine a toute sa place, où qu'elle se trouve.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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"Ne pas accepter d'être effacée"
L'imposition des standards de beauté occidentaux au sein de la diaspora africaine au coeur de la nouvelle édition de Pouls. Coincées entre un riche héritage culturel et les diktats d'un monde étranger, comment ces femmes naviguent-elles et parviennent-elles à s'assumer? Et quel est le véritable pouvoir des médias pour briser ces moules?
Pour décrypter cette bataille pour la représentation et l'identité, nous recevons Diane Sike Doumbé. Journaliste panafricaniste camerounaise et directrice des médias de For You Media, elle porte une voix forte pour rappeler que la femme africaine a toute sa place, où qu'elle se trouve.
"Je pense même que c'est parce qu'on est ailleurs, quand on est à l'étranger, sur une terre étrangère, c'est même à ce moment-là qu'on doit pouvoir s'exprimer et valoriser son identité."
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