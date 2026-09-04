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Éducation en RDC: sortir des "programmes antiques", intégrer le numérique et protéger les élèves

Éducation en RDC: sortir des "programmes antiques", intégrer le numérique et protéger les élèves

Sputnik Afrique

En RDC, l’année scolaire 2026-2027 a débuté le 1er septembre avec près de 31 millions d’élèves attendus. Dans un contexte marqué par les réformes, les défis... 04.09.2026, Sputnik Afrique

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Éducation en RDC: sortir des "programmes antiques", intégrer le numérique et protéger les élèves Sputnik Afrique En RDC, l’année scolaire 2026-2027 a débuté le 1er septembre avec près de 31 millions d’élèves attendus. Dans un contexte marqué par les réformes, les défis infrastructurels, l’insécurité et l’adaptation au numérique, nous recevons Elether Malekera, promoteur du complexe scolaire La Vaillance, et le Dr Jean-Jacques Lumerhashi, parent d’élève.

Elether Malekera rappelle que l’État congolais doit soutenir les promoteurs qui ouvrent des écoles et s’occupent de la jeunesse, afin de ne pas abandonner les jeunes ni laisser seuls les hommes de bonne volonté dans le suivi de leur éducation.Interrogé sur la place du numérique dans l’éducation, le Dr Jean-Jacques Lumerhashi, parent d’élève, met en garde contre les dérives des plateformes en ligne tout en reconnaissant leurs atouts:Enfin, M. Malekera dit compter sur la fermeté des parents pour scolariser leurs enfants malgré la conjoncture et attend des élèves des résultats concrets.Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – OvercastEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici

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